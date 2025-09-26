Арсенал розпочав переговори про підписання нової угоди з 24-річним форвардом Букайо Сакою, інформує The Times. Чинний контракт гравця розрахований до 2027 року.

Зарплата Сака за умовами нового договору може скласти близько 300 тисяч фунтів на тиждень. Англієць стане найбільш високооплачуваним гравцем клубу, якщо підпише цей контракт. Так, Кай Хаверц і Деклан Райс заробляють понад 200 тисяч фунтів на тиждень.

Раніше стало відомо, що "каноніри" домовилися про продовження контракту з Вільямом Саліба до 2030 року. The Times пише, що зарплата французького захисника зросте з 190 тисяч фунтів на тиждень до 250 тисяч.

