Голкіпер лондонського Арсенала Бернд Лєно несподівано може покинути Емірейтс вже в зимове трансферне вікно.

"Каноніри" готові виставити німця на трансфер, повідомляє Eurosport.

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Лєно стане жертвою перебудови Арсенала. Менеджент лондонців прагне знизити середній вік команди, збільшити кількість своїх вихованців і підписуватиме молодих талантів з континенту. Навесні Лєно виповниться 30, тож він у стратегію "канонірів" не вписується. У січні Арсенал готовий вислухати пропозиції щодо продажу воротаря. Пріоритетний варіант для кіпера – повернення до Бундесліги.

У нинішньому сезоні Бернд Лєно провів 3 стартові матчі в АПЛ, у яких пропустив 9 м'ячів. Після цього місце у воротах зайняв Арон Ремсдейл.

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