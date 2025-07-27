Реал активно працює над тим, щоб посилити лінію оборони. Мадридці цікавляться Вільямом Саліба, у якого контракт з Арсеналом завершується влітку 2027 року.

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Як повідомляє AS, мадридський клуб високо цінить француза, навіть помилки захисника в Лізі чемпіонів не вплинули на думку керівництва Реала. Утім, Арсенал вважає Саліба ключовим гравцем команди Артети. Лондонці не хочуть відпускати гравця – позиція клубу не зміниться, навіть якщо він отримає пропозицію на суму понад 100 млн євро.

Нагадаємо, що Саліба підписав контракт з Арсеналом у 2019 році. Декілька сезонів він провів в орендах, перш ніж Артета довірив Вільяму місце в основі "канонірів". Загалом француз відіграв за лондонців у 134 матчах, в яких забив сім голів та віддав два асисти.

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