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Арсенал готовий підписати Лукаса Васкеса

10:33 394 Читать на русском
Арсенал готовий підписати Лукаса Васкеса
Лукас Васкес / Reuters

Лондонський Арсенал активно шукає підсилення для наступного сезону.

"Каноніри" розглядають варіант з хавбеком Реала Лукасом Васкесом, повідомляє AS.

Арсенал підписав бразильського таланта

За інформацією джерела, клуби ведуть активні переговори, і вже наступного тижня угода може бути офіційно підтверджена, якщо керівництво Арсенала переконає самого Васкеса. Реал задоволений пропозицією п'ятої команди АПЛ у 35 мільонів євро з бонусами.

В активі 28-річного хавбека один гол і три асисти в 31 матчі Прімери 2018/19.

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Теги
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