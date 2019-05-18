toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Арсенал готовий активувати клаусулу Маноласа

18 травня 15:59 291 Читать на русском
Арсенал готовий активувати клаусулу Маноласа
Костас Манолас / LaPresse

Оборонець італійської Роми Костас Манолас потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

"Каноніри" готові заплатити 36 млн євро за грека, повідомляє The Sun.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі

Саме така сума відступних передбачена контрактом Маноласа з Ромою. Центрбек давно цікавить клуби АПЛ. Зокрема, його могли придбати Манчестер Юнайтед і лондонський Тоттенхем, але Арсенал швидше зорієнтувався. Проте, Арсеналу ще доведеться витримати конкуренцію із туринським Ювентусом.

Чинний контракт Костаса Маноласа з "вовками" діє до літа 2022 року. Якщо боротьбу за грецького захисника виграє Юве, то в Турині він стане заміною Андреа Барцальї. Ветеран повісить бутси на цвях після нинішнього сезону.

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4922
Теги
Трансфери Англія Арсенал Арсенал Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Рома Рома Костас Манолас Костас Манолас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
16
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук