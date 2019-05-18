Арсенал готовий активувати клаусулу Маноласа

Оборонець італійської Роми Костас Манолас потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

"Каноніри" готові заплатити 36 млн євро за грека, повідомляє The Sun.

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Саме така сума відступних передбачена контрактом Маноласа з Ромою. Центрбек давно цікавить клуби АПЛ. Зокрема, його могли придбати Манчестер Юнайтед і лондонський Тоттенхем, але Арсенал швидше зорієнтувався. Проте, Арсеналу ще доведеться витримати конкуренцію із туринським Ювентусом.

Чинний контракт Костаса Маноласа з "вовками" діє до літа 2022 року. Якщо боротьбу за грецького захисника виграє Юве, то в Турині він стане заміною Андреа Барцальї. Ветеран повісить бутси на цвях після нинішнього сезону.