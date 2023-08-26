Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Фулхем на "Футбол 24", стартує о 17:00. Зустріч у прямому ефірі покаже Setanta Sports. Команда Артети перебуває на вершині таблиці, здобувши максимум очок у двох стартових турах. "Каноніри" ділять лідерство з Ман Сіті та Брайтоном. Вони проведуть друге поспіль лондонське дербі після складної гостьової перемоги над Крістал Пелас. У тому матчі Олександр Зінченко відіграв перші хвилини в сезоні, повернувшись з лазарету. Поєдинок з "дачниками" українець розпочинає в запасі.

Склади команд

Арсенал:

Introducing our starting XI…



Saliba in defence

Kiwior at left back

Trossard returns in attack



COYG ️ pic.twitter.com/LLfHDpK1y7 — Arsenal (@Arsenal) August 26, 2023

Фулхем:

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