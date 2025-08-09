Арсенал двічі обіграв Атлетік – Дьокереш забив перший гол за "канонірів" з пасу ще одного коштовного новачка
Арсенал переміг Атлетік з рахунком 3:0 у товариському матчі. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Контрольний матч
Арсенал – Атлетік – 3:0 (6:5 – в серії пенальті)
Голи: Дьокереш, 34, Сака, 36, Хаверц, 82
Новачок Арсеналу Віктор Дьокереш відзначився першим забитим м'ячем за нову команду з асисту Субіменді. У товариському матчі з Атлетіком йому вдалося відкрити рахунок на 34-й хвилині ударом головою. Після цього Емірейтс побачив фірмове святкування шведа.
Через кілька хвилин Мартінеллі вивів Саку на порожні ворота, і форварду збірної Англії залишалося лише підставити ногу під м'яч. Третій гол Хаверца в другому таймі був індивідуальним.
Незважаючи на перемогу Арсенала, команди також провели серію пенальті, що було заздалегідь обумовлено. У ній "каноніри" також перемогли – 6:5.