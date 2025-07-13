Арсенал виходить на фінішну пряму в перемовинах зі Спортінгом щодо трансферу Віктора Дьокереша. Лондонський клуб зробив офіційні кроки для завершення угоди й запропонував навіть більше, ніж обумовлену раніше суму у 60 мільйонів євро плюс 10 мільйонів бонусів.

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Як повідомляє The Athletic, переговори затягнулись через позицію президента Спортінга Фредеріку Варандаша, який відмовився від раніше досягнутих домовленостей з гравцем. Сам Дьокереш вважає, що мав право залишити клуб саме за цю суму.

Шведський форвард не повернувся до передсезонної підготовки з лісабонською командою – це частина його тиску на клуб задля якнайшвидшого переходу до Арсенала. "Каноніри", своєю чергою, підготували для 27-річного нападника п’ятирічний контракт.

Дьокереш приєднався до Спортінга у 2023 році з Ковентрі й стрімко став одним з найрезультативніших форвардів Європи. У сезоні 2024/25 він забив 54 голи у 52 матчах, допомігши клубу виграти чемпіонат Португалії та Кубок.

Мікель Артета давно визначив шведа як пріоритетну ціль для підсилення атакувальної ланки. Дьокереш також надає перевагу саме Арсеналу серед усіх претендентів.

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