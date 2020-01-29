toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САРАГОСА - РЕАЛ МАДРИД

Арсенал домовився з Саутгемптоном про перехід Соареша

20:22 349 Читать на русском
Арсенал домовився з Саутгемптоном про перехід Соареша
Кріштіану Роналду та Седрік Соареш / Фото UEFA

Схоже, захисник Саутгемптона Седрік Соареш перебереться у Лондон.

Седрік Соареш офіційно перейде з табору "святих" до "канонірів" протягом 24-х годин, повідомляє журналіст TheAthleticUK.

Арсенал оголосив про трансфер Марі – він був альтернативою Матвієнку

Лондонський клуб заплатить Саутгемптону за оренду 28-річного португальця близько 6 млн євро. Така ціна пов'язана з тим, що влітку у Седріка завершується контракт зі "святими" і Арсенал матиме першочергове право повноцінно підписати гравця.

В поточному сезоні АПЛ Соареш провів 16 матчів, в яких зумів відзначитись асистом.

Зінченко очікує на безнадійне дербі Манчестера, борг Ліверпуля та полювання на грандів в Іспанії – топ-5 матчів мідвіку

blog_ava
"Вони не хочуть мене відпускати", – Тайсон знову натякнув на бажання покинути Шахтар
11:05
3897
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Седрік Соареш Седрік Соареш Арсенал Арсенал Саутгемптон Саутгемптон Трансфери Арсенала
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
58
хв
Барселона
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук