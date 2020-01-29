Арсенал домовився з Саутгемптоном про перехід Соареша

Схоже, захисник Саутгемптона Седрік Соареш перебереться у Лондон.

Седрік Соареш офіційно перейде з табору "святих" до "канонірів" протягом 24-х годин, повідомляє журналіст TheAthleticUK.

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Лондонський клуб заплатить Саутгемптону за оренду 28-річного португальця близько 6 млн євро. Така ціна пов'язана з тим, що влітку у Седріка завершується контракт зі "святими" і Арсенал матиме першочергове право повноцінно підписати гравця.

В поточному сезоні АПЛ Соареш провів 16 матчів, в яких зумів відзначитись асистом.

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