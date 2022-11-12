Центхав Лестера та збірної Бельгії Юрі Тілеманс близький до зміни клубної прописки на правах вільного агента.

Контракт 25-річного бельгійця з "лисицями" розрахований до кінця поточного сезону. Футболіст уже став ласим шматочком для кількох топ-клубів, повідомляє Voetbal Primeur.

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Одним із головних претендентів на Тілеманса є Арсенал, який, за інформацією джерела, вже навіть домовився про контракт із лідером Лестера. Також гравець перебуває у сферах інтересів Барселони, Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.

Цього сезону Юрі є незамінним гравцем команди Брендана Роджерса – 16 матчів у всіх турнірах, три голи та одна результативна передача.

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