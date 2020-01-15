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Арсенал дізнався вердикт в апеляції щодо дискваліфікації Обамеянга

15 січня 19:30 486 Читать на русском
Арсенал дізнався вердикт в апеляції щодо дискваліфікації Обамеянга
П'єр-Емерік Обамеянг / Reuters

Футбольна асоціація Англії ухвалила остаточне рішення щодо покарання форварда лондонського Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга за грубий фол у матчі 22-го туру Прем'єр-ліги проти Крістал Пелас (1:1).

54’ Джордан Айю
 
П'єр-Емерік Обамеянг 12’
П'єр-Емерік Обамеянг 67’
12’ П'єр-Емерік Обамеянг
54’ Джордан Айю
67’ П'єр-Емерік Обамеянг

Чиновники залишили попереднє рішення без змін – габонець дискваліфікований на 3 матчі, повідомляє Sky Sports.

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Представники "канонірів" напередодні оскаржили бан Обамеянга, вважаючи його занадто суворим. Форвард у другому таймі матчу з Пелас грубо зіграв проти хавбека "орлів" Макса Майєра, в'їхавши німцю шипами в гомілкостоп – той не зміг продовжити матч, а Обамеянг отримав червону картку після допомоги VAR.

Тепер найкращий бомбардир Арсенала в сезоні (16 м'ячів у всіх турнірах) не допоможе лондонцям у матчах АПЛ проти Шеффілд Юнайтед і Челсі, а також у поєдинку Кубка Англії проти Борнмута.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Футбольна асоціація Англії (FA) Крістал Пелас - Арсенал
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