У футбольному світі не вщухають розмови щодо чемпіонської гонки в АПЛ. 26 квітня все може стати зрозуміліше, адже два головні претенденти зійдуться між собою.

Прогноз перед поєдинком дав суперкомп'ютер від FiveThirtyEight. На його думку, "золото" поточного сезону АПЛ забере Манчестер Сіті. Шанси на це – 77%.

Манчестер Сіті – Арсенал: анонс матчу року в АПЛ – останній шанс Зінченка на чемпіонство з "канонірами"

На чемпіонство Арсенала дають усього 23%. Потрапити у зону Ліги чемпіонів найбільше шансів, окрім "канонірів" та "містян", мають Манчестер Юнайтед та Ньюкасл – 86% та 85% відповідно.

Нагадаємо, що дуель між Арсеналом (75 очок) та Манчестер Сіті (70 пунктів і 2 матчів у запасі) відбудеться вже 26 квітня о 22:00.

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