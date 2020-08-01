Арсенал – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Арсенал мінімально здолав Челсі у фіналі Кубка Англії 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Челсі на "Футбол 24".

Челсі швидко повів у рахунку, коли Жиру п'яткою класно продовжив на Пулішіча, а американець пробив повз Мартінеса. Однак Арсенал відігрався ще до перерви, Аспілікуета сфолив проти Обамеянга, і габонець реалізував пенальті.

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В другому таймі "каноніри" змогли повести в рахунку. Цього разу П'єр-Емерік пошив у дурні захист Челсі та елегантно перекинув Кабальєро. Через кілька хвилин Ковачіч отримав другу жовту картку, а між гравцями виникла сутичка. Кінцівка матчу запам'яталась цілим рядом пошкоджень, але в підсумку Арсенал святкував перемогу.