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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Арсенал – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

21:55 - Читать на русском
Арсенал – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Арсенал мінімально здолав Челсі у фіналі Кубка Англії 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Челсі на "Футбол 24".

28’ П'єр-Емерік Обамеянг
67’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Крістіан Пулішіч 5’
Матео Ковачіч 73’
5’ Крістіан Пулішіч
28’ П'єр-Емерік Обамеянг
67’ П'єр-Емерік Обамеянг
73’ Матео Ковачіч

Челсі швидко повів у рахунку, коли Жиру п'яткою класно продовжив на Пулішіча, а американець пробив повз Мартінеса. Однак Арсенал відігрався ще до перерви, Аспілікуета сфолив проти Обамеянга, і габонець реалізував пенальті.

Арсенал обіграв Челсі та виграв Кубок Англії, здобувши путівку в ЛЄ – перший трофей "канонірів" після відходу Венгера

В другому таймі "каноніри" змогли повести в рахунку. Цього разу П'єр-Емерік пошив у дурні захист Челсі та елегантно перекинув Кабальєро. Через кілька хвилин Ковачіч отримав другу жовту картку, а між гравцями виникла сутичка. Кінцівка матчу запам'яталась цілим рядом пошкоджень, але в підсумку Арсенал святкував перемогу.

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П'єр-Емерік П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал Англія Кубок Англії 2019/20 Арсенал - Челсі Відеоновини Челсі Челсі
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