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Арсенал – Челсі – 1:1 (пен. 6:5) – відео голів та огляд матчу

08:59 313 Читать на русском
Арсенал – Челсі – 1:1 (пен. 6:5) – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Челсі – відео голів та огляд матчу

Арсенал здолав Челсі у рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Команди забили по голу на старті та завершенні матчу, після чого Арсенал впевнено виграв серію пенальті.

Міжнародний Кубок чемпіонів: Арсенал переміг Челсі в серії післяматчевих пенальті

Міжнародний Кубок чемпіонів

Арсенал – Челсі – 0:1 (серія пенальті 6:5)

Голи: Рюдігер, 6 – Ляказетт, 90+3

Нереалізований пенальті: Мората, 15

Огляд матчу

Серія пенальті

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Арсенал - Челсі: Середа 01 серпня 2018

Арсенал
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 6 : 5 )
Челсі
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