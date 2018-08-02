Арсенал – Челсі – 1:1 (пен. 6:5) – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи — 08:00 592
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Маріуполь – Юргорден: анонс матчу-відповіді кваліфікації ЛЄ
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Ліга чемпіонів: Динамо буде сіяним у раунді плей-офф, якщо пройде СлавіюЛіга чемпіонів — 00:28 2323
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Міжнародний Кубок чемпіонів: Арсенал переміг Челсі в серії післяматчевих пенальтіТовариські матчі — 00:15 509
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Ліга чемпіонів: "український" ПАОК розбив Базель, Відеотон вибив ЛудогорецьЛіга чемпіонів — 1 серп 2168
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Ліга чемпіонів: Астана Григорчука пройшла Мітьюланнд без Довбика, БАТЕ та Карабах теж ідуть даліЛіга чемпіонів — 1 серп 1423
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