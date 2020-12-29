Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ – екс-зірка Шахтаря у дебютній домашній грі Артети

Арсенал приймає Челсі в лондонському дербі. Склади та онлайн-трансляцію матчу 20 туру АПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Челсі на "Футбол 24", стартував о 16:00 за київським часом. "Каноніри" вдома не програвали "пенсіонерам" майже 4 роки. Цього сезону Челсі ще жодного разу не зіграв внічию в гостях (6 перемог і 3 поразки в АПЛ). А ось Арсенал в рідних стінах набрав менше очок, ніж втратив (13 проти 14). З огляду на це "синіх" можна вважати певним фаворитом зустрічі, в якій Мікел Артета спробує здобути свою першу перемогу на чолі "гармашів". А цей тріумф дуже потрібний, адже зараз господарі відстають від Челсі, що посідає останнє місце в зоні ЛЧ, на 8 очок. Тоді як до зони вильоту відстань ближча (6 балів).

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Арсенал – Челсі: дивитись матч онлайн – трансляція АПЛ 29 грудня 2019

Арсенал – Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ