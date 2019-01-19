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Арсенал – Челсі: стартові склади на матч АПЛ

18:40 41 Читать на русском
Арсенал – Челсі: стартові склади на матч АПЛ
Арсенал – Челсі: стартові склади на матч АПЛ / Sports Illustrated

Унаї Емері та Мауріціо Саррі визначилися зі стартовими складами на поєдинок 23-го туру англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом і Челсі.

Матч Арсенал – Челсі розпочнеться о 19:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Арсенал – Челсі: прогноз на матч АПЛ

Стартові склади команд:

Арсенал: Лєно – Бельєрін, Сократіс, Кошельни, Колашинац – Торрейра, Джака, Гендузі, Ремзі – Обамеянг, Ляказетт

Запасні: Чех, Мустафі, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Елнені, Озіл, Івобі

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Давід Луїс, Рюдігер, Маркос Алонсо – Жоржінью, Канте, Ковачіч – Педро, Азар, Вілліан

Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Емерсон, Ампаду, Барклі, Хадсон-Одой, Жиру

Англія23 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Челсі: Субота 19 січня 2019

Арсенал
до матчу
46
хв
Челсі
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