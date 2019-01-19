Арсенал – Челсі: стартові склади на матч АПЛ

Унаї Емері та Мауріціо Саррі визначилися зі стартовими складами на поєдинок 23-го туру англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом і Челсі.
Матч Арсенал – Челсі розпочнеться о 19:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Арсенал – Челсі: прогноз на матч АПЛ
Стартові склади команд:
Арсенал: Лєно – Бельєрін, Сократіс, Кошельни, Колашинац – Торрейра, Джака, Гендузі, Ремзі – Обамеянг, Ляказетт
Запасні: Чех, Мустафі, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Елнені, Озіл, Івобі
Челсі: Кепа – Аспілікуета, Давід Луїс, Рюдігер, Маркос Алонсо – Жоржінью, Канте, Ковачіч – Педро, Азар, Вілліан
Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Емерсон, Ампаду, Барклі, Хадсон-Одой, Жиру