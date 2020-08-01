Арсенал і Челсі зустрічаються у фіналі Кубка Англії 2019/20. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Арсенал – Челсі стартував о 19:30 за Києвом. Фінальний поєдинок Кубка Англії 2019/20 можна переглянути на телеканалі Setanta Sports та в цій новині, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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У півфіналі Арсенал та Челсі вибили своїх опонентів із Манчестера – "каноніри" виявилися сильнішими за Сіті, а підопічні Лемпарда обіграли Ман Юнайтед. До слова, і для Мікеля Артети, і для Френка Лемпарда перемога в Кубку Англії стане першим трофеєм у самостійній тренерській кар'єрі.

У випадку перемоги у фіналі Арсенал кваліфікується у груповий турнір Ліги Європи 2020/21, а от поразка залишить "канонірів" без єврокубків. Челсі гарантував собі груповий турнір ЛЧ за підсумками чемпіонату, тому бореться виключно за трофей.

Цікаво, що Арсенал є рекордсменом за кількістю завойованих Кубків Англії (13 трофеїв). У Челсі – 8 перемог у найстарішому турнірі світу.

Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція фіналу Кубка Англії

Стартові склади

Арсенал:

Челсі: