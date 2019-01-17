Арсенал – Челсі: прогноз на матч АПЛ

Арсенал і Челсі зустрінуться в матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Арсенал – Челсі відбудеться 19 січня в Лондоні на стадіоні Емірейтс. Початок гри о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Арсенал – Челсі, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

Челсі та Арсенал зараз не вважаються претендентами на чемпіонство, вони ведуть боротьбу за топ-4. "Сині" в цих перегонах почувають себе комфортно (47 очок), а от "червоні" вже дозволили МЮ наздогнати себе в турнірній таблиці (41 пункт). В Арсенала проблеми як у грі, так і за межами поля, пов'язані з відходом голови скаутської служби Свена Міслінтата.

Ситуація така, що до домашнього дербі "каноніри" підходять в ролі аутсайдера. Букмекерські контори Bwin і William Hill виставили аналогічні котування на матч. Перемога гостей оцінюється в 2.3, а на вікторію господарів пропонують коефіцієнт 3. На нічию – 3.5. Арсенал не перемагає Челсі в чемпіонаті з 2016 року. Фахівці вважають, що цього не трапиться й тепер.

Остання зустріч команд була дуже яскравою – 3:2 на користь "пенсіонерів". У звітному матчі також очікується результативний футбол – не менше 3 голів. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.62, а на відповідний тотал менше – за 2.2.

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