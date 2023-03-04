Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад, тоді як Ілля Забарний досі не до кінця оговтався від травми і тільки чекає свого дебюту в АПЛ. Мікель Артета поміняв 3 гравців основи після розгрому Евертона. Замість Вайта, Жоржінью і Джаки вийшли Томіясу, Партей та Вієйра. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Борнмут на "Футбол 24", стартує о 17:00. Підопічні Артети прагнуть зберегти 5-очковий відрив від Ман Сіті. Команда Забарного мріє про реванш за домашню розгромну поразку з першого кола. Де дивитися матч Арсенал – Борнмут онлайн? Гру транслює Setantas Sports.

Зінченко присоромив легенду МЮ, трансфер року – чому українця з АПЛ назвали невдахою і дорікнули шаленою зарплатою