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Арсенал близький до трансферу захисника за 30 млн євро

15:56 - Читать на русском
Арсенал близький до трансферу захисника за 30 млн євро
Габріель Магальяєс / Фото з відкритих джерел

Лондонський Арсенал серйозно налаштований придбати Габріеля Магальяєса в це трансферне вікно.

Оборонець Лілля Габріел Магальяєс зовсім скоро стане гравцем "канонірів", повідомляє The Sun.

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За інформацією джерела, 22-річний захисник вже пройшов медогляд. Арсенал запропонував йому контракт на 5 років. За бразильця лондонці заплатять Ліллю майже 30 млн євро.

Нагадаємо, Магальяєс перейшов у французьку команду з бразильського клубу Аваї у2017 року за 3 млн євро. У 2018 році встиг пограти в оренді за Труа та другу команду загребського Динамо. У минулому сезоні провів за Лілль у всіх турнірах 34 матчі, в яких забив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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Теги
Арсенал Арсенал Трансфери Арсенала Англія Трансфери Габріел Лілль Лілль
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