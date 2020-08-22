Арсенал близький до трансферу захисника за 30 млн євро

Оборонець Лілля Габріел Магальяєс зовсім скоро стане гравцем "канонірів", повідомляє The Sun.

Лілль влаштував "аукціон" на свого захисника – Арсенал та Наполі підвищують ставки бонусами

За інформацією джерела, 22-річний захисник вже пройшов медогляд. Арсенал запропонував йому контракт на 5 років. За бразильця лондонці заплатять Ліллю майже 30 млн євро.

Нагадаємо, Магальяєс перейшов у французьку команду з бразильського клубу Аваї у2017 року за 3 млн євро. У 2018 році встиг пограти в оренді за Труа та другу команду загребського Динамо. У минулому сезоні провів за Лілль у всіх турнірах 34 матчі, в яких забив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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