Арсенал і Ман Сіті серйозно просунулися в перемовинах щодо трансферу 25-річного Габріеля Жезуса. Сторони погодили практично всі деталі угоди, повідомляє UOL.

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Очікується, що сума переходу складе близько 50 млн євро, частину з яких отримає Палмейрас. Форвард вважає, що після приходу Ерлінга Холанда місця в Сіті для нього немає. В Арсеналі бразилець отримає значно більше ігрового часу – важливий фактор за кілька місяців до ЧС-2022.

Головна умова, за якої трансфер може зірватися – невихід Арсенала в ЛЧ. За 2 тури до фінішу АПЛ "каноніри" випереджають Тоттенхем на 1 пункт. Все інше грає на користь лондонського клубу (хороші стосунки Жезуса з Еду – технічним директором Арсенала – та Мікель Артета, який дуже допомагав бразильцеві під час спільної роботи в Ман Сіті).

У сезоні 2021/22 бразилець забив 13 голів, зігравши 39 матчів. Його угода з "містянами" розрахована до літа 2023 року.

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