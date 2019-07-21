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Арсенал близький до оренди Себальйоса

17:47 49 Читать на русском
Арсенал близький до оренди Себальйоса
Дані Себальйос / Reuters

Півзахисник Реала Дані Себальйос близький до переходу в лондонський Арсенал.

Півзахисник Дані Себальйос найближчим часом стане гравцем Арсенала, повідомляє The Guardian.

Тоттенхем може підписати Себальйоса – Почеттіно пообіцяв півзахиснику ключову роль в команді

Повідомляється, що у вівторок представники Арсенала зустрінуться з керівництвом Реала, аби остаточно узгодити трансфер. Додається, що Себальйос приєднається до "канонірів" на правах оренди.

У минулому сезоні іспанський півзахисник провів 34 матчі у складі Реала, в яких відзначився 3 голами і двома результативними передачами.

Баварія здобула легку перемогу над Реалом на Міжнародному кубку чемпіонів

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