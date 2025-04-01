У вівторок, 1 квітня, відбулися поєдинки 30-го туру чемпіонату Англії. Результати та огляди матчів – на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 30-й тур

Арсенал – Фулхем – 2:1

Голи: Меріно, 38, Сака, 73 – Муніз, 90+4

Вулверхемптон – Вест Хем – 1:0

Голи: Ларсен, 21

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Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних. Те саме стосується і зіркового вінгера "канонірів" Букайо Саки – англієць відновився після травми, але теж залишився у резерві. Арсенал очікувано активніше розпочав гру, і вже на 6-й хвилині Деклан Райс мав шанс відзначитися, але його удар заблокував захисник.

На 37-й хвилині Арсенал вийшов уперед: Нванері віддав пас на Мерніо, а той з меж штрафного пробив у лівий нижній кут. Едегор також міг відзначитися, але захисники встигли заблокувати удар.

Після перерви Арсенал створив безліч моментів для зміни рахунку, однак то голкіпер рятував, то мʼяч летів повз ворота. На 66-й хвилині на поле замість Нватені вийшов Букайо Сака, який востаннє грав у грудні 2024 року. Повернення англійця стало надзвичайно результативним: на екваторі другого тайму вінгер відзначився голом, замкнувши головою подачу від Мартінеллі – 2:0!

До кінця гри обидві команди мали чудові моменти, однак рахунок змінився на користь Фулхема. Цей гол не завадив перемозі "канонірів" – 2:1. Зінченко на полі так і не з'явився.

Матч Вулверхемптон – Вест Хем також активніше розпочали господарі. Вже на 21-й хвилині їм вдалося відправити мʼяч у ворота суперника: Ларсен з межі штрафного пробив, і мʼяч рикошетом залетів у сітку. Вже за мить Вулверхемптон ледь не подвоїв перевагу, але гарматний постріл Гомеса влучив у поперечину.

Другий тайм був сповнений нагод, однак команди більше не забивали. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вулверхемптона.

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