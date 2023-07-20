Лондонський Арсенал на класі розгромив Зірок MLS, віддячивши вболівальникам на трибунах кількома шедеврами. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Товариський матч 20 липня 2023

Зірки MlS – Арсенал – 0:5

МЛС Олл-Старз (основний склад): Бюркі – Холлінгсхед, Глеснес, Ціммерман, Барреаль – Пуч, Хосе Мартінес, Мухтар – Буанга, Бентеке, Акоста

Арсенал (основний склад): Ремсдейл – Вайт, Саліба, Магальяес, Ківіор – Вієйра, Жоржінью, Троссард – Сака, Жезус, Нкетіа

Голи: Жезус, 5, Троссард, 23, Жоржінью, 44 (пенальті), Мартінеллі, 84, Хаверц, 89.

Лондонський Арсенал переконливо обіграв Зірок МLS в контрольному матчі на зборах забивши п'ять "сухих" м'ячів у ворота суперників. Варто відзначити дебютний гол Кая Хаверца та шедевр Жезуса.

"Каноніри" забили три м'ячі у першій половині зустрічі та двічі вразили ворота опонентів у другому таймі – вболівальники, яких зібралось досить багато, були у захваті. Зінченко пропускав матч через травму.

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