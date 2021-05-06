Отже, в Лізі чемпіонів ми таки отримали англійський фінал – Ман Сіті зустрінеться з Челсі. Протистояння між Манчестером і Лондоном може продовжитись у фіналі Ліги Європи, куди рвуться Юнайтед і Арсенал. "Червоні дияволи" де-факто вже вирішили усі питання з путівкою в Гданськ, розгромивши Рому з рахунком 6:2, а от "канонірам" доведеться попотіти – виїзну зустріч з Вільяреалом вони програли (1:2). Щонайгірше, в тій зустрічі команда зазнала серйозної тактичної поразки.

Англійці на Кераміці мали цікавий стартовий план, у якому взагалі не було чистих нападників. Вінгери та опорники при пресингу тиснули на центральну вісь, намагаючись накривати суперників з хорошим пасом (центрбеки, Парехо, Капу) і залишаючи вільними фулбеків. Частково ця ідея спрацювала, адже у Вільяреала в першому таймі було всього дві атаки з ударом по воротах, однак статистика не враховувала великої кількості напівмоментів, ривків чи той же вихід Морено віч-на-віч без пострілу.

Утім, непоганий експеримент на практиці виявився провальним. Пресинг Арсенала був слабеньким – всього кілька передач створювали значні розриви, якими користувалися Парехо чи центрбеки. Фулбеки Фойт і Педраса при цьому прекрасно просували м'яч, користуючись відсутністю тиску з боку лондонців – їхніх швидкісних ривків та пасів за спину "каноніри", схоже, просто не чекали. При цьому гра без нападників вилилась не у створення купи варіантів для обіграшу, а у понурий перекат м'яча поперек поля. У штрафний іноді вривалися вінгери, за якими іспанці прогнозовано не встигали, однак нічого цікавого в першу годину гри вони не створили.

Задуми Унаї Емері на цей матч спрацювали, хоча й не без нюансів. Зокрема, Вільяреал явно ставив на правий фланг, де у ролі фулбека грав Джака – його постійно намагалися пройти один-в-один чи відіграти через комбінацію. Граніт старався, вигравши більшість єдиноборств, але гол і кілька моментів прилетіли саме з-під нього. Взагалі-то, подібний сценарій читався, але Арсенал чомусь виявився неготовим. Аналогічно гості не підготувалися до стандартів, дозволивши "Жовтій субмарині" забити після класичної скидки на дальню стійку.

Загалом Вільяреал контролював хід зустрічі, а після вилучення Себальйоса левантійці створили низку гольових моментів – втім, конвертувати ігрову перевагу в гол з гри не вдавалося. До того ж, на старті другого тайму команда несподівано віддала ініціативу, а після вирівнювання складів домінував вже Арсенал. Взагалі лондонці на Кераміці вразили своїми вольовими якостями та здатністю демонструвати клас – вони витримали тиск, граючи у меншості, а потім перевернули хід матчу, заробивши пенальті й ледь не вирвавши нічию.

У цьому матчі Арсенал, Вільяреал і обидва тренери проявили всі свої чесноти й слабкі місця. Лондонці вкотре підтвердили свою нестабільність – команда чергує провальні відрізки з класними, демонструє клас у атаці й при проблемах у структурі. Ці недоліки роблять "канонірів" вкрай непередбачуваним колективом: вони зазнали розгрому від Ліверпуля (0:3), переїхали Шеффілд (3:0), розписали 1:1 з Фулхемом при трьох ударах "коттеджерів", безвольно програли Евертону (0:1) і винесли в одні ворота Ньюкасл (2:0) – і це лишень за останні п'ять турів АПЛ! У Лізі Європи показовим став матч проти Славії – слабенькі 1:1 на Емірейтс змінилися чотирма голами за 8 хвилин у Празі.

Мікель Артета постійно демонструє хороші тактичні ідеї, однак їхня реалізація у іспанця шкутильгає. Унаї Емері натомість підтвердив у матчі на Кераміці свої проблеми з психологією переможця – там, де МЮ пішов розривати інертну Рому, створюючи град моментів, Вільяреал перестраховувався. Навіть у першому таймі можна було зробити більше, ніж три моменти біля воріт Лєно. Утім, у тактичному плані баск залишається шикарним фахівцем із шаленим досвідом. Цього в нього не відняти.

Вільяреал же підтвердив, що команда не поступається Арсеналу в жодному компоненті. Це абсолютно рівні суперники – вони однаково ставлять на фланги й однаково страждають від появи вільних зон за спиною вінгерів. Обидва колективи мають класних форвардів, але загальна структура атаки має певні вади. У захисті у них також схожі недоліки: вікові / недосвідчені центрбеки (Альбіоль / Холдінг, Марі) та неповороткі фулбеки (Педраса, Фойт / Джака, Чемберс) балансуються наявністю топ-голкіпера (Лєно) та одного топ-захисника (Торреса). Як наслідок, "каноніри" та "Жовта-субмарина" однаково нестабільно йдуть по чемпіонату..

У цьому й криється краса цього протистояння. Досить ймовірно, ще сьогоднішній матч за рівнем драматичності не поступатиметься півфіналу ЛЧ-2006 і чвертьфіналу ЛЧ-2009, у якому Арсенал з шаленими труднощами проходив Вільяреал. Левантійці навіть підготували промо-ролик, у якому хлопчик виростає і не бажає повторення приниження від лондонців – настільки це болюча тема для іспанців. Фани "канонірів" тим часом живуть у режимі приниження роками, тож для них вихід у фінал теж є неймовірно важливою подією. Перед виїздом на Емірейтс вони навіть збираються зустріти автобус з командою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Давід Луїс – Іборра

Дискваліфіковані: Себальйос – Капу

Орієнтовні склади на матч Арсенал – Вільяреал

Арсенал: Лєно – Чемберс, Холдінг, Габріель, Джака – Партей, Елнені – Сака, Сміт-Роу, Пепе – Обамеянг

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Педраса – Чуквуезе, Парехо, Коклен, Трігерос – Морено, Алькасер

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, прохід Арсенала в овертаймі

Сьогодні Арсенал буде сильнішим, ніж на Кераміці. По-перше, в складі "канонірів" більше не буде Себальйоса, а по-друге – в атаці точно вийде Обамеянг. Його вплив на гру був помітний одразу – центрхави "канонірів" миттєво почали віддавати розрізні передачі, а П'єр-Емерік всього за кілька хвилин перебування на полі ледь не зрівняв рахунок. Із Ньюкаслом він оформив гол+пас, тож сьогодні можна сподіватися на взяття воріт Рульї.

Мінімальна перемога влаштувала б Арсенал, але навряд чи підопічні Мікеля Артети залишать свої ворота сухими. Занадто вже сильний у них суперник і занадто крихка оборона у лондонців. Що буде далі – передбачити важко, адже команди дуже рівні. Букмекери впевнені у перемозі "канонірів", але пропонують ставити на прохід Вільяреала. При цьому на тотал більше 2,5 коефіцієнти занадто високі. Якось все це дивно.

У цьому поєдинку можливий будь-який результат, однак більш вірогідною здається прохід Арсенала. "Жовта субмарина" у рідних стінах продемонструвала великі проблеми з реалізацією, та і значної кількості моментів команда не мала – три в першому таймі, три в другому. Крім того, насторожує бажання Унаї Емері зіграти обережніше по перерві при тотальному домінуванні до неї.

Арсенал же у меншості зумів витримати тиск і перехопити ініціативу, відігравши один гол і ледь не забивши другий. І це при тому, що у гостей пройшла всього одна хороша атака з вриванням у штрафний! Взагалі, статистика "канонірів" за більшістю показників виявилась кращою, ніж у Вільяреала – все це говорить про вольові якості команди Мікеля Артети й наявність у неї топ-класу. До того ж, англійці звикли до вищої інтенсивності матчів – нині вже офіційно відомо, що в Іспанії чистого ігрового часу найменше серед усіх топ-ліг, а в АПЛ ще й швидкості вищі.

Вищеназвані плюси Арсенала у матчах за трофеї чи вихід у фінал мають величезне значення. Вільяреал у цих аспектах поступається лондонцям, та ще й гратиме на виїзді. Саме тому більш вірогідним підсумком зустрічі здається прохід "канонірів". Можливо, це станеться не в основний час, але в овертаймах характер, клас і витривалість господарів повинні датися взнаки.