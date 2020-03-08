Арсенал – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

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Безус і Соболь оформили асисти та залишилися лідерами бельгійської ліги, Пластун спровокував ганебну поразку Гента
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Олександрія – Динамо: Михайличенко дивує, Миколенко робить 2 голи, Шабанов з рекордом, а суддя у вогніУкраїна — 7 бер 23111
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Дортмунд обіграв Гладбах і вистрибнув на друге місце Бундесліги – поява Санчо вирішила долю рівного дербі БорусійНімеччина — 7 бер 1159
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