Арсенал – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У 29 турі АПЛ Арсенал здобув мінімальну перемогу над Вест Хемом. Дивіться відео гола та огляд матчу Арсенал – Вест Хем.

Команда Мікеля Артети здобула третю поспіль перемогу в АПЛ і продовжує претендувати на місце у топ-4. Єдиний гол у матчі забив Александр Ляказетт після асисту Озіла. Для французького форварда це 7 гол в чемпіонаті.

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Після цієї перемоги Арсенал посідає 9 місце у турнірній таблиці. Відставання від Челсі, який замикає верхню четвірку, 5 очок.

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