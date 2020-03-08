toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА

Арсенал – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

06:00 167 Читать на русском
Арсенал – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Арсенал – Вест Хем – відео гола та огляд матчу

У 29 турі АПЛ Арсенал здобув мінімальну перемогу над Вест Хемом. Дивіться відео гола та огляд матчу Арсенал – Вест Хем.

78’ Александр Ляказетт
 
78’ Александр Ляказетт

Команда Мікеля Артети здобула третю поспіль перемогу в АПЛ і продовжує претендувати на місце у топ-4. Єдиний гол у матчі забив Александр Ляказетт після асисту Озіла. Для французького форварда це 7 гол в чемпіонаті.

Арсенал націлився на форварда Гента – молодий бомбардир може замінити одну із зірок "канонірів"

Після цієї перемоги Арсенал посідає 9 місце у турнірній таблиці. Відставання від Челсі, який замикає верхню четвірку, 5 очок.

Тоттенхем вирвав нічию у Бернлі, Арсенал здолав Вест Хем, Ліверпуль переміг Борнмут: 29-й тур АПЛ, субота

blog_ava
Мандзюк: Шахтар в усьому перевершує Динамо
06:30
1385
Теги
Англія Відеоновини Арсенал - Вест Хем Арсенал Арсенал Вест Хем Вест Хем Александр Ляказетт Александр Ляказетт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
40
хв
Осасуна
13:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук