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АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Арсенал – це цирк, а не клуб, – екс-гравець "канонірів"

19:33 384 Читать на русском
Арсенал – це цирк, а не клуб, – екс-гравець "канонірів"
Бакарі Санья / Getty images

Колишній захисник лондонського Арсенала Бакарі Санья жорстко розкритикував лондонців.

"Це цирк, а не клуб. Не зрозуміло, хто керує клубом і хто приймає рішення. Нинішні гравці не впевнені в собі. Вони не знають, хто буде перебувати на тренерській лаві в наступному матчі. Це складна ситуація.

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Найголовніше – призначити хорошого тренера, який додасть стабільності. В останні роки команду після закінчення сезону постійно покидала група гравців. Минуло вже багато часу відтоді, коли такого не траплялося.

У команді все ще є відмінні гравці, такі як Месут Озіл і Пепе. Люди кажуть, що оборона не відповідає клубу, але думаю, що це питання довіри. Є молоді гравці, і якщо їх зберегти, можна буде створити хорошу команду", – наводить слова Санья El Mundo Deportivo.

Нагадаємо, французький захисник виступав за Арсенал з 2007 по 2014 рік. За "канонірів" Санья загалом зіграв 285 матчів.

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Англія Бакарі Санья Бакарі Санья Арсенал Арсенал
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