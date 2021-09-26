Сака вже втретє вийшов у стартовому складі Арсенала на дербі Північного Лондона з Тоттенхемом у віці до 21 року, повідомляє Opta.

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Такий самий показник має і екс-зірка "шпор" Гарет Бейл, який до 2010 року тричі встиг зіграти проти "канонірів". Цікаво, що більше за Бейла та Сака у такому юному віці (до 21 року) в дербі ніхто не грав.

До слова, Сака провів 7 матчів у складі Арсенала у поточному сезоні, у яких забив 1 гол.

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