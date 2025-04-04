Європейський керівний орган вирішив, чи зіграють Антоніо Рюдігер та Кіліан Мбаппе за Реал у матчі проти Арсенала в Лізі чемпіонів.

Після матчу з "вершковими" у ЛЧ Атлетіко подав скаргу до УЄФА через святкування перемоги гравцями "бланкос". "Матрацники" були обурені деякими жестами футболістів Реала.

Лунін взяв участь у тренуванні Реала, але є нюанс – Анчелотті розкрив всі деталі щодо проблем з голкіперами

Як повідомляє Marca, Антоніо Рюдігер зможе зіграти проти Арсенала. УЄФА ухвалив рішення завершити розслідування щодо німця і Мбаппе, пригрозивши їм дискваліфікацією на один матч у разі повторного порушення наступного року, а також штрафами в розмірі 40 000 і 30 000 євро відповідно.

Себальйос також оштрафований, йому доведеться сплатити 20 тисяч євро, а Вінісіус взагалі уник будь-якого покарання. Це означає, що всі четверо можуть зіграти у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Реал та Арсенал зустрінуться у вівторок, 8 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді