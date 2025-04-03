Арсенал – Реал: мадридці можуть втратити лідера на матч ЛЧ – святкування перемоги сприйняли як погрозу
Мадридський Реал може зіграти перший чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 проти Арсенала без Антоніо Рюдігера.
Все через суперечливий жест, який захисник зробив після матчу Ліги чемпіонів проти Атлетіко, повідомляє MARCA.
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За інформацією джерела, у п’ятницю, 4 квітня, клуб дізнається, чи застосує Дисциплінарний комітет УЄФА санкції проти захисника. У випадку підтвердження провини, Рюдігер може бути позбавлений права брати участь у першому матчі проти Арсеналу, хоча питання дискваліфікації залишається відкритим.
Зазначається, що Атлетіко подало скаргу до УЄФА після матчу з Реалом, що також призвело до відкриття справи проти Вінісіуса, Мбаппе та Себальйоса. Гравці можуть отримати штраф, а також дискваліфікацію на один матч, але це буде залежати від того, чи повториться така поведінка протягом року.
Нагадаємо, перший матч між Арсеналом і Реалом відбудеться 8 квітня. Початок о 22:00.
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