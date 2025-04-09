Арсенал знищив Реал на своєму полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:0). Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Арсенал розбив на своєму полі Реал завдяки Деклану Райсу та його двом ударам зі штрафних. Півзахисник "канонірів" забив двічі, довівши статистику голів своєї команди зі стандартів у цьому сезоні до 21 (за виключенням пенальті). Це – найкращий показник серед усіх учасників АПЛ.

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних

Третій гол за Арсенал забив Меріно.

У цій зустрічі Арсенал завдав 11 ударів у площину воріт. Це – рекордна кількість ударів в історії серед учасників ЛЧ у матчах плей-офф проти Реала з сезону 2003/04 – відтоді, як Opta веде цю статистику.