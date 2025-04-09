Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про один із найбільш статусних чвертьфіналів Ліги чемпіонів, у якому так і не дочекалися "українського дербі".

Анчелотті ухвалив принизливе рішення щодо Вінісіуса після фіаско Реала – бразильця посунули в ієрархії заради Мбаппе

Тренери не стали вигадувати велосипед

Арсенал не міг розраховувати на Хаверца, Жезуса й Калафорі, однак до цих втрат команда давно вже встигла адаптуватись. Справжнім ударом стала травма Габріеля – можливо, найкращого центрбека світу. Експерти зламали голову у спробах вгадати, як Мікель Артета замінить бразильця, адже існувало одразу 5-6 варіантів наповнення задньої лінії.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Коуч "канонірів" обрав найпростіше рішення, виставивши Ківіора в ролі лівого центрального захисника. Ймовірно, це було пов'язано із бажанням залишити Саліба праворуч, под боротьбу з Мбаппе й Вінісіусом. Із цих же міркувань на правий фланг оборони випустили Тімбера, хоча існував варіант з Вайтом.

У атаці ж є єдиною цікавинкою стала поява Мартінеллі, хоча у поточному сезоні лівим вінгером частіше працює Троссар. Плюс, варто відзначити повернення Сака в основу. Зінченко ж так і не вийшов на поле.

Карло Анчелотті не мав дилеми на воротарській позиції, адже Лунін травмувався, відкривши шлях для Куртуа. Дискваліфікованого Чуамені прогнозовано замінив Камавінга, а от лівим фулбеком несподівано поставили Алабу – хоча той натворив "біди" в півфіналі Кубка. Мадридський ентренадор все ж не довіряє Франу Гарсії.

Арсенал грав у свій футбол, не знаючи страху. Реал виявився занадто пасивним

Тактичні аналітики застерігали Реал від гри у високий пресинг. "Королівський клуб" навіть у Ла Лізі гірший за 82% команд Ла Ліги в цьому аспекті, в той час як "каноніри" переважають 95% представників АПЛ за стійкістю до тиску в першій фазі атак.

Не можна сказати, що Карло Анчелотті проігнорував ці розмови. Більшу частину зустрічі гості провели в середньому блоці – але на стадії білд-апу Арсенала вони таки намагались пресингувати. І провалювались. Перше за все, через мобільність лівого фулбека лондонців.

Льюїс-Скеллі опинявся то в центрі задньої трійки, то відкривався на фланзі, то заходив у опорну зону. Особливо часто його переміщення плутали Мбаппе.

Що найбільш важливо, Майлз не просто відкривався, а й сам просував м'яч – як через паси, так і через дриблінг.

Льюїс-Скеллі став лідером матчу за просуваннями через паси й став четвертим за просуваннями на дриблінгу. При цьому його передачі виявились найгострішими у поєдинку на Емірейтс.

Як наслідок, Арсенал не мав жодних проблем із виведенням м'яча з власної третини за центр поля. Там вже гра була рівнішою. Лондонці очікувано намагались перевантажувати фланги – особливо правий, де творять магію Сака та Едегор.

Меріно постійно тримав на собі двох центрбеків, а простір між лініями атакували Райс, Льюїс-Скеллі та все той же Едегор. При цьому Арсенал не боявся чинити агресивний пресинг, хоча це було дуже небезпечно – Реал є найкращим у світі в перехідних фазах. Ефективність тиску "канонірів" яскраво демонструє карта низьких втрат, яких у Мадрида назбиралося цілих 26.

Вболівальники "гармашів" та фанати АПЛ не побачили чогось нового в такому футболі. Підопічні Мікеля Артети завжди так грають, але вражала надзвичайна сміливість проти чинного тріумфатора ЛЧ. Характерним проявом підвищеної агресії стало часте заповнення зон завершення з боку центрхавів – в матчах чемпіонату Мікель Артета старається тримати їх нижче, що виливається у низьку кількість моментів.

Реал же обрав аж занадто пасивну стратегію. Команда ніби й не намагалась атакувати самотужки, шукаючи шанс на перехідних фазах. От тільки Арсенал – чи не найкращий у світі за контролем контратак. Та і в принципі північні лондонці йдуть четвертими у Європі за гостротою допущених ударів / 90 хвилин.

Підопічні Мікеля Артети добре захищались у схемі 4-4-2, високо підіймаючи лінію оборони. У спробах знайти простір "вершкові" змушені були розтягувати структуру, обходячи англійський блок через фланги вже на власній половині. Атак через центр гості взагалі не проводили.

Тим не менш, клас Реала дозволив провести дві небезпечні атаки до перерви. На 24-й хвилині Вінісіус скористався помилкою Саліба й вивів Мбаппе віч-на-віч, однак Кіліан пробив над поперечкою (і заліз у офсайд).

На 31-й же Беллінгем обікрав Тімбера на фланзі й одразу ж дав розрізну передачу Мбаппе. Кіліан пробіг метрів 40, зблизився з голкіпером – і пробив прямо в нього.

Ще за хвилині Вальверде протягнув м'яч у опорну зону й звідти дав розрізну передачу на хід Вінісіусу. Від чергової дуелі з Раєю врятував Тімбер, який втратив рівновагу, але вже лежачи розвернувся й перехопив пас. Ось і вся гострота з боку Реала в першому таймі.

Арсенал знищив Реал за моментами. Героїзм Куртуа не врятував "вершкових"

Вже на 3-й хвилині Сака ледь не заробив штрафний, змістившись на лінію штрафного й отримавши по ногах від Модріча. Той стандарт нічого не приніс. А от на 13-й хвилині довелося вмикатись VAR – після прострілу Мартінеллі з лівого флангу Райс пробивав у руку Асенсіо.

Дистанція була занадто короткою, а кінцівка не збільшувала площу тіла, тож обійшлося без 11-метрового. За декілька хвилин до цього Сака намагався виконати "сухий лист" з кутового, однак Куртуа перевів м'яч над поперечкою.

А потім наступили півгодини позиційної боротьби, в якій Арсенал додавав з кожною хвилиною. Ключовим завданням господарів було загнати Мадрид у низький блок, адже підопічні Карло Анчелотті дуже вразливі для кросів та при коротких комбінаціях перед штрафним. Під кінець першого тайму "каноніри" досягнули мети.

Моменти не змусили довго чекати. На 37-й хвилині Сака виконував небезпечний простріл вздовж воріт – Райс і Меріно дивом не замкнули!

На 44-й же хвилинні Райс опинився в центрі штрафного й замкнув подачу Тімбера з правого флангу. Куртуа парирував його сильний удар головою в лівий нижній кут...

... а потім підвівся й витягнув добивання від Мартінеллі!

Команди відправились відпочивати за нулів на табло, однак це був лишень пролог. По перерві Реал вже не створював нічого, в той час як Арсенал все ліз і ліз уперед. Підопічні Мікеля Артети відчули, що мадридці провалюють зустріч.

Зрештою, на 57-й хвилині Сака заробив черговий фол перед штрафним – цього разу його збив Алаба. До м'яча підійшов Райс, який несподівано завдав прямого удару зі стандарту в дальній нижній кут. І забив! Це був перший гол Деклана зі штрафного за всю кар'єру в Арсеналі.

Реал взагалі нічим не відповів. Господарі блискуче захищались і жалили контратаками, а на 67-й хвилині стався момент величі Куртуа. Мартінеллі влетів на край штрафного й пробив у правий кут, змусивши Тібо парирувати. Меріно метрів з десяти зіграв на добиванні, однак м'яч на лінії воріт зупинив Алаба. Меріно провів ще одне добивання, виціливши ближню дев'ятку, але Тібо знову врятував гостей!

На 68-й хвилині Куртуа ще й відбив замикання Райса з кутового. Втім на 70-й навіть бельгієць був безсилим. Північні лондонці заробили стандарт у метрах 25-ти від воріт, а Райс завдав обвідного удару в дальню дев'ять – без шансів для гокліпера. 2:0!

Реал був настільки шокований, що пропустив третій вже на 75-й. Райс протягнув м'яч і віддав передачу свіжому Троссару, той запустив пас на хід Льюїсу-Скеллі, а Майлз прострілив у центр карного майданчика. Меріно фантастично технічним ударом вколотив сферу під ліву стійку – з першого дотику. 3:0!

Реал було знищено. Остаточно капітуляція була підтверджена в компенсований час, коли Камавінга зробив безглуздий фол і отримав другу жовту. У підсумку, Арсенал святкував розгромну перемогу, зробивши вагому заявку на півфінал.