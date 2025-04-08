Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25, як і онлайн-трансляція Арсенал – Реал Мадрид на "Футбол 24", розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Олександр Зінченко залишився у запасі, в той час як Андрій Лунін не потрапив навіть до заявки через пошкодження.

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Зате в основу повертається Тібо Куртуа, який пропустив 3 матчі за клуб і ще один за збірну Бельгії. Карло Анчелотті традиційно оголошує стартовий склад раніше за своїх візаві. У Арсенала ж вперше після травми до старту повернувся Сака.

Стартові склади

Арсенал: Райя – Тімбер, Саліба, Ківйор, Льюїс-Скеллі – Партей, Райс, Едегор – Сака, Меріно, Мартінеллі

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Алаба – Модріч, Камавінга, Беллінгем – Родріго, Мбаппе, Вінісіус

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