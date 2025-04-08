У історії протистоянь Арсенала й Реала є всього два офіційних матчі, проведених у рамках 1/8 фіналу ЛЧ 2005/06. У ньому було проведено лишень один гол – його забив Анрі, виконавши фантастичний прохід. Той сезон північні лондонці завершили у фіналі, поступившись Барселоні.

"Вінісіус зіграє відмінний матч з Арсеналом": Анчелотті відповів, чи втомилися від нього гравці Реала

One of the great #UCL performances...



Thierry Henry vs Real Madrid, 2006 pic.twitter.com/wN6vxjef8U — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 27, 2023

Але це було давно. Ось уже 16 років "каноніри" не бачили півфіналу Ліги чемпіонів, а "королівський клуб" за цей час виграв турнір шість разів. Ось уже чотири сезони мадридці поспіль зустрічаються з англійськими клубами на стадії чвертьфіналу ЛЧ – стримати підопічних Карло Анчелотті намагалися Ліверпуль, Челсі (двічі) та Манчестер Сіті. В усіх випадках "вершкові" йшли далі.

Останні 22 матчі на виліт у ЛЧ проти англійців завершились 11 перемогами Реала при шести поразках. Їхній форвард – Кіліан Мбаппе, має 10 голів у 16-ти матчах ЛЧ проти команд АПЛ. Загалом же Мадрид здолав 111 колективів за час виступів у КЄЧ / ЛЧ, однак Арсенала серед них немає. Чи стануть "гармаші" 112-ми?

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Арсеналом і Реалом. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети – 2,12. На тріумф підопічних Карло Анчелотті фахівці дають 3,65.

Прогнози на шлях у ЛЧ від суперкомп'ютера Opta

На перший погляд, розклад здається очевидним. Навіть у топовому складі підопічні Мікеля Артети вважались би андердогами – а без травмованого Габріеля (ймовірно, найкращого центрбека світу) шанси на сенсацію стають ще меншими. До того ж у лазареті залишаються Хаверц і Жезус, а Вайт, Сака й Тімбер тільки нещодавно відновились від пошкоджень.

Втім, не все так однозначно. Пробоїну в захисті дійсно важко залатати, а функціонал форвардів цілком спокійно потягнув Меріно, який взагалі-то є центрхавом. Щоправда, у поєдинку з Евертоном його повернули в центр, однак Мікель все одно регулярно заходив у штрафний. Якщо ж гра не піде у Сака, то Нванері здається не гіршим варіантом на правому фланзі атаки.

Since Mikel Merino became Arsenal’s striker on February 15, no Premier League player has a better shot conversion rate



(h/t @WhoScored) pic.twitter.com/Kgsls5940X — ESPN UK (@ESPNUK) April 4, 2025

Починаючи з 15 лютого, 36.4% ударів Меріно завершились голами

Втім, головна сила Арсенала криється в організації гри. Велику небезпеку для Реала становить пресинг "канонірів", однак ще більше проблем здатна завдати стійкість лондонців до високого пресингу суперника. Північні лондонці за цим показником переважають 95% команд цьогорічної АПЛ. Мадридці ж гірші за 82% представників Ла Ліги в ефективності високого тиску.

Ще однією перевагою Арсенала є стандарти, про які вже немає сенсу говорити – Ніколя Жовера знають усі. Габріель відігравав ключову роль при кутових, тож Реалу могло б бути легше. Хоча той же Саліба зі своєю фізичною міццю чи Меріно з якісною грою головою залишаються вкрай небезпечними.

Мадридці слабенько захищаються проти верхових м'ячів. Показовими виявились голи Реал Сосьєдада в півфіналі Кубка на Сантьяго Бернабеу. Тут взнаки даються і кадрові проблеми (найкращі фулбеки травмовані, а інші дають подавати, немає Мілітао). Оборона в принципі є вразливим місцем "бланкос" протягом сезону.

Хоча в режимі середнього блоку команда приємно вражала – навіть Вінісіус і Мбаппе дисципліновано відпрацьовували, а інтенсивність єдиноборств у цій структурі просто знищила Манчестер Сіті. З іншого боку, можна пригадати Ель Класіко, коли Барса відверто познущалася з опорної зони Реала. Чи здатний Арсенал влаштувати подібне?

Mikel Arteta's Arsenal blend 'Positionalism' with 'Relationism'.



A tactical analysis on the entirety of their special style.



pic.twitter.com/okMIJhATee — EBL (@EBL2017) April 2, 2025

"Каноніри" надзвичайно сильні в "магічному трикутнику" на правому фланзі, де скупчуються Едегор (його наявність обов'язкова), Сака й Тімбер, а ще кілька гравців допомагають їм комбінувати (іноді приходячи з лівого флангу). Враховуючи відсутність Менді, ця історія може бути дуже неприємною для "вершкових". Втім, тут вже у Арсенала починаються проблеми.

За кількістю успішних позиційних атак "гармаші" поступаються половині команд АПЛ. Причина криється не тільки у кадрах (немає забивного форварда, багато травм лідерів) – взнаки дається і прагматичність Мікеля Артети. Його підопічні свідомо ігнорують атаки через центр, адже вони ускладнюють контрпресинг і збільшують ймовірність контратак.

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Із цих же причин північні лондонці рідко насичують зони завершення при подачах з флангу. Мікель Артета патологічно боїться діри в центрі поля. Можливо, це пов'язано із травматичним досвідом попередніх сезонів, адже Парті й фальшиві фулбеки мали проблеми з контролем перехідних фаз – зараз же Арсенал є чи не найкращим у світі в даному аспекті. Платою стала передбачуваність в грі на чужій половині.

Але конкретно в чвертьфіналі ЛЧ прагматичність Артети здатна принести дивіденди. Ось уже років п'ять не було кращої контратакувальної команди, ніж Реал. Достатньо переглянути другий гол у ворота Манчестер Сіті в Мадриді. Господарі порвали усю оборонну структуру "містян", продершись від власних воріт до штрафного за 10 передач і 8 секунд – причому вони ще й вихід 3-в-2 сформували з виходом Мбаппе віч-на-віч.

De Courtois até Mbappé: pura poesia em movimento o segundo gol do Real Madrid contra o Manchester City.pic.twitter.com/t8Ph9IvIX5 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 20, 2025

Кіліан, до речі, провів 10 голів у 16-ти матчах проти англійських клубів у ЛЧ. Конкретно ж у плей-офф він забив їм чотири рази – лишень на три менше, ніж рекордсмен Бензема. Наздогнати співвітчизника Мбаппе може вже у цьому чвертьфіналі.

Хоча зробити це непросто. У поточному розіграші ЛЧ "каноніри" горіли в рахунку всього 65 хвилин. Підопічні Мікеля Артети за показником очікуваних пропущених тримаються другими – менше моментів біля власних воріт дозволив тільки Інтер. Безумовно, Арсенал має найкращу оборону в Англії, хоча втрата Габріеля робить у ній величезну діру.

Defence should have been the best form of attack for Arsenal before Gabriel and Calafiori's crushing blows; the former's absence means that the Gunners will also not be able to fully capitalise on Real Madrid's set-piece failings, which were exposed by Valencia at the weekend. pic.twitter.com/1vn0vL4tIB — Olt Sports (@oltsport_) April 7, 2025

У Реала є відповідь на захисну модель острів'ян. 39-річний Лука Модріч видає по 17,5 розрізних передач за гру в цьогорічній Лізі чемпіонів – ніхто й близько не підступився до хорвата за цим показником. А ще варто не забувати про вривання Беллінгема з глибини.

З іншого боку, у "канонірів" є двожильний Райс, який разом із Салахом ділить перше місце в АПЛ за кількістю створених гольових моментів у 2025 році. І Меріно з Едегором, які фантастично відкриваються між лініями. Загалом, битва в центрі поля обіцяє бути епічною.

Кадрова ситуація

Арсеналу точно не допоможуть Габріель, Калафйорі, Томіясу, Жезус, Хаверц і Стерлінг. Перші п'ятеро травмовані, а Рахім пропускає гру через перебір жовтих. Вайт, Сака й Тімбер повернулись у складі навіть встигли вийти у двох матчах АПЛ, але чи набрали вони достатню форму для матчу з Реалом? Відповідь знає тільки Мікель Артета.

Найбільше інтригує вигляд четвірки захисників. Очевидним рішенням здається вихід Ківіора замість Габріеля, але теоретично в центрі захисту може з'явитись Вайт чи Тімбер. У разі виходу Бена доведеться переміщувати Саліба ліворуч – Вільяму знайома ця роль по збірній Франції, однак даний експеримент Дідьє Дешама не виглядав переконливо. До того ж, Саліба потрібен саме праворуч, адже там діють Мбаппе та Вінісіус.

Можливо, Ківіор взагалі вийде на лівому фланзі оборони, а інші три позиції в захисті займуть Вайт, Саліба й Тімбер. Такий варіант вдарить по атаках Арсенала, але може обмежити Родріго й Вальверде. Даний варіант найменш імовірний – занадто вже важливим став Льюїс-Скекллі і занадто багато проблем мав Якуб ліворуч.

Реал не може розраховувати на Менді, Мілітао, Себальйоса та Карвахаля, однак ці втрати є давніми. Більш неприємною є дискваліфікація Чуамені. Найбільше ж питань виникає на позиції голкіпера – Куртуа відновився, але не грав у останніх трьох матчах "вершкових". Чи готовий він до Арсенала? Сьогодні й дізнаємось, але з великою ймовірністю Тібо таки вийде у старті.

"¡Nos vemos mañana!"

INSIDE TRAINING RM PLAY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2025

Орієнтовні склади на матч Арсенал – Реал Мадрид

Арсенал: Рая – Тмбер, Саліба, Ківіор, Льюїс-Скеллі – Едегор, Парті, Райс – Сака, Меріно, Троссар

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія – Модріч, Камавінга, Беллінгем – Родріго, Мбаппе, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Арсенал у рідних стінах мав би лізти вперед, от тільки найкраще Арсенал почувається при грі без м'яча, в обороні та на стандартах – а ось входити великими силами на чужу половину Мікелю Артеті лячно навіть проти Евертона. Що вже казати про Реал.

Мадрид же найкраще захищається в середньому блоці. Застосовувати високий пресинг на Емірейтс мадридці не здатні, та й режим "автобусу" для них неприпустимий. Ось і виходить, що для обох колективів найкращим варіантом стане обережна гра з мінімумом ризиків. Реал і Арсенал боротимуться за ініціативу в центрі й скеровуватимуть атаки на фланги, а там все вирішить клас.

Вінгери обох команд матимуть перевагу над захисниками, але мадридці значно потужніші в завершальній фазі. Лондонці ж здатні шокувати кутовими. З огляду на ці фактори, визначити фаворита непросто – навіть Opta дала високі 41% шансів на успіх "канонірів".

Реал залишається фаворитом, хоча букмекери вважають інакше. Загалом же навіть кількість голів спрогнозувати непросто. Але вони точно будуть.

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