У історії протистоянь Арсенала й Реала є всього два офіційних матчі, проведених у рамках 1/8 фіналу ЛЧ 2005/06. У ньому було проведено лишень один гол – його забив Анрі, виконавши фантастичний прохід. Той сезон північні лондонці завершили у фіналі, поступившись Барселоні.

"Вінісіус зіграє відмінний матч з Арсеналом": Анчелотті відповів, чи втомилися від нього гравці Реала

Але це було давно. Ось уже 16 років "каноніри" не бачили півфіналу Ліги чемпіонів, а "королівський клуб" за цей час виграв турнір шість разів. Ось уже чотири сезони мадридці поспіль зустрічаються з англійськими клубами на стадії чвертьфіналу ЛЧ – стримати підопічних Карло Анчелотті намагалися Ліверпуль, Челсі (двічі) та Манчестер Сіті. В усіх випадках "вершкові" йшли далі.

Останні 22 матчі на виліт у ЛЧ проти англійців завершились 11 перемогами Реала при шести поразках. Їхній форвард – Кіліан Мбаппе, має 10 голів у 16-ти матчах ЛЧ проти команд АПЛ. Загалом же Мадрид здолав 111 колективів за час виступів у КЄЧ / ЛЧ, однак Арсенала серед них немає. Чи стануть "гармаші" 112-ми?

Прогнози на шлях у ЛЧ від суперкомп'ютера Opta

На перший погляд, розклад здається очевидним. Навіть у топовому складі підопічні Мікеля Артети вважались би андердогами – а без травмованого Габріеля (ймовірно, найкращого центрбека світу) шанси на сенсацію стають ще меншими. До того ж у лазареті залишаються Хаверц і Жезус, а Вайт, Сака й Тімбер тільки нещодавно відновились від пошкоджень.

Втім, не все так однозначно. Пробоїну в захисті дійсно важко залатати, а функціонал форвардів цілком спокійно потягнув Меріно, який взагалі-то є центрхавом. Щоправда, у поєдинку з Евертоном його повернули в центр, однак Мікель все одно регулярно заходив у штрафний. Якщо ж гра не піде у Сака, то Нванері здається не гіршим варіантом на правому фланзі атаки.

Починаючи з 15 лютого, 36.4% ударів Меріно завершились голами

Втім, головна сила Арсенала криється в організації гри. Велику небезпеку для Реала становить пресинг "канонірів", однак ще більше проблем здатна завдати стійкість лондонців до високого пресингу суперника. Північні лондонці за цим показником переважають 95% команд цьогорічної АПЛ. Мадридці ж гірші за 82% представників Ла Ліги в ефективності високого тиску.

Ще однією перевагою Арсенала є стандарти, про які вже немає сенсу говорити – Ніколя Жовера знають усі. Габріель відігравав ключову роль при кутових, тож Реалу могло б бути легше. Хоча той же Саліба зі своєю фізичною міццю чи Меріно з якісною грою головою залишаються вкрай небезпечними.

Мадридці слабенько захищаються проти верхових м'ячів. Показовими виявились голи Реал Сосьєдада в півфіналі Кубка на Сантьяго Бернабеу. Тут взнаки даються і кадрові проблеми (найкращі фулбеки травмовані, а інші дають подавати, немає Мілітао). Оборона в принципі є вразливим місцем "бланкос" протягом сезону.

Хоча в режимі середнього блоку команда приємно вражала – навіть Вінісіус і Мбаппе дисципліновано відпрацьовували, а інтенсивність єдиноборств у цій структурі просто знищила Манчестер Сіті. З іншого боку, можна пригадати Ель Класіко, коли Барса відверто познущалася з опорної зони Реала. Чи здатний Арсенал влаштувати подібне?

"Каноніри" надзвичайно сильні в "магічному трикутнику" на правому фланзі, де скупчуються Едегор (його наявність обов'язкова), Сака й Тімбер, а ще кілька гравців допомагають їм комбінувати (іноді приходячи з лівого флангу). Враховуючи відсутність Менді, ця історія може бути дуже неприємною для "вершкових". Втім, тут вже у Арсенала починаються проблеми.

За кількістю успішних позиційних атак "гармаші" поступаються половині команд АПЛ. Причина криється не тільки у кадрах (немає забивного форварда, багато травм лідерів) – взнаки дається і прагматичність Мікеля Артети. Його підопічні свідомо ігнорують атаки через центр, адже вони ускладнюють контрпресинг і збільшують ймовірність контратак.

Натисніть на картинку, щоб збільшити

Із цих же причин північні лондонці рідко насичують зони завершення при подачах з флангу. Мікель Артета патологічно боїться діри в центрі поля. Можливо, це пов'язано із травматичним досвідом попередніх сезонів, адже Парті й фальшиві фулбеки мали проблеми з контролем перехідних фаз – зараз же Арсенал є чи не найкращим у світі в даному аспекті. Платою стала передбачуваність в грі на чужій половині.

Але конкретно в чвертьфіналі ЛЧ прагматичність Артети здатна принести дивіденди. Ось уже років п'ять не було кращої контратакувальної команди, ніж Реал. Достатньо переглянути другий гол у ворота Манчестер Сіті в Мадриді. Господарі порвали усю оборонну структуру "містян", продершись від власних воріт до штрафного за 10 передач і 8 секунд – причому вони ще й вихід 3-в-2 сформували з виходом Мбаппе віч-на-віч.

Кіліан, до речі, провів 10 голів у 16-ти матчах проти англійських клубів у ЛЧ. Конкретно ж у плей-офф він забив їм чотири рази – лишень на три менше, ніж рекордсмен Бензема. Наздогнати співвітчизника Мбаппе може вже у цьому чвертьфіналі.

Хоча зробити це непросто. У поточному розіграші ЛЧ "каноніри" горіли в рахунку всього 65 хвилин. Підопічні Мікеля Артети за показником очікуваних пропущених тримаються другими – менше моментів біля власних воріт дозволив тільки Інтер. Безумовно, Арсенал має найкращу оборону в Англії, хоча втрата Габріеля робить у ній величезну діру.

Defence should have been the best form of attack for Arsenal before Gabriel and Calafiori's crushing blows; the former's absence means that the Gunners will also not be able to fully capitalise on Real Madrid's set-piece failings, which were exposed by Valencia at the weekend. pic.twitter.com/1vn0vL4tIB