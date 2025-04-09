"Арсенал сильний, вони добре пресингують і грають між лініями. У першому таймі ми тримали себе в руках і створювали небезпеку на контратаках. Але в другому таймі Реал забув грати в хороший футбол. Я би не сказав, що це була паніка, але ми не були спокійними на м'ячі. Арсенал забив два чудових голи зі штрафних, а потім і третій. Ми погано відреагували.

Дубль Райса зі штрафних у відеоогляді матчу Арсенал – Реал – 3:0

3:0 – це важко, але ми повинні вірити в цю команду. Я вірю, що це можливо. Ми повинні виправити наші помилки. І намагатися виграти. Якщо ми заб'ємо два швидкі голи, то третій прийде сам собою. Брак контролю м'яча? Я так не думаю. Це сила іншої команди. Це був хороший підхід. У першому таймі Реал добре виходив з-під пресингу, і це те, чого ми хотіли в другому таймі, але не вийшло. Ми повинні вдосконалюватися і вчитися.

Голи Райса зі штрафних? Очевидно, я знав, що матиму багато роботи. Арсенал – команда, яка добре атакує. Під час штрафних ударів я думав, що добре поставив стінку. Я завжди виставляю додаткову людину, щоб штрафний удар не пройшов. Я можу взяти на себе цю відповідальність, я міг би навіть поставити додаткового гравця, але подумав, що не треба закривати стільки простору. А другий м'яч – чудовий гол. Це два непотрібних фоли, де не було ніякої небезпеки. Можливо, гравцям не варто було робити ці фоли. Ми повинні продовжувати вчитися, щоб не повторити це у другому матчі", – наводить слова Анчелотті AS.

Нагадаємо, Арсенал розбив Реал у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2024/25 (3:0) завдяки дублю Райса зі штрафних та голу Мікеля Меріно. Матч-відповідь відбудеться вже 16 квітня.

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних