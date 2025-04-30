Арсенал – ПСЖ: УЄФА визначив найкращого гравця першого півфіналу Ліги чемпіонів
08:30 - Читать на русском
Півзахисник ПСЖ Вітінья отримав визнання за свій виступ у Лізі чемпіонів.
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ПСЖ на виїзді переміг Арсенал (1:0) в першій грі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Гол Дембеле та офсайд Меріно у відеоогляді матчу Арсенал – ПСЖ – 0:1
Найкращим гравцем матчу за версією УЄФА став центральний півзахисник парижан Вітінья. Цього сезону 25-річний португалець забив 7 голів та віддав 2 асисти у 48 матчах за клуб. Детальна статистика тут.
Нагадаємо, що матч-відповідь пройде 7 травня. Сьогодні, 30 квітня, відбудеться перший півфінальний матч інших команд – Барселона зіграє проти Інтера.
ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів
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