Півзахисник ПСЖ Вітінья отримав визнання за свій виступ у Лізі чемпіонів.

ПСЖ на виїзді переміг Арсенал (1:0) в першій грі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Гол Дембеле та офсайд Меріно у відеоогляді матчу Арсенал – ПСЖ – 0:1

Найкращим гравцем матчу за версією УЄФА став центральний півзахисник парижан Вітінья. Цього сезону 25-річний португалець забив 7 голів та віддав 2 асисти у 48 матчах за клуб. Детальна статистика тут.

Нагадаємо, що матч-відповідь пройде 7 травня. Сьогодні, 30 квітня, відбудеться перший півфінальний матч інших команд – Барселона зіграє проти Інтера.

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів