Арсенал – ПСЖ: найкращий гравець півфіналу Ліги чемпіонів віддав нагороду партнеру
Півзахисник ПСЖ Вітінья був визнаний найкращим гравцем першого півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.
УЄФА визнав 25-річного футболіста збірної Португалії гравцем матчу проти Арсенала у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба союзу.
Гол Дембеле та офсайд Меріно у відеоогляді матчу Арсенал – ПСЖ – 0:1
Вітінья дійсно провів хороший матч: 50 з 52 точних передач, 2 вдалих спроби дриблінгу, 3 з 6 виграних дуелі за м'яч. Сам хавбек, щоправда, не дуже згоден з таким рішенням. Португалець у твіттері запостив фото із Доннаруммою, підписавши його: "Справжній MVP".
Варто зазначити, що італійський голкіпер втримав ворота на замку у грі проти Арсенала. ПСЖ мінімально переміг на виїзді (1:0) у першому півфіналі Ліги чемпіонів.
ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів