УЄФА визнав 25-річного футболіста збірної Португалії гравцем матчу проти Арсенала у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба союзу.

Гол Дембеле та офсайд Меріно у відеоогляді матчу Арсенал – ПСЖ – 0:1

Вітінья дійсно провів хороший матч: 50 з 52 точних передач, 2 вдалих спроби дриблінгу, 3 з 6 виграних дуелі за м'яч. Сам хавбек, щоправда, не дуже згоден з таким рішенням. Португалець у твіттері запостив фото із Доннаруммою, підписавши його: "Справжній MVP".

Варто зазначити, що італійський голкіпер втримав ворота на замку у грі проти Арсенала. ПСЖ мінімально переміг на виїзді (1:0) у першому півфіналі Ліги чемпіонів.

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів