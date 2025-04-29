Арсенал приймає ПСЖ в рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади та онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Арсенал – ПСЖ у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Олександр Зінченко залишився у запасі, як і очікувалось. Томас Парті не потрапив до складу "канонірів" через дискваліфікацію.

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Стартові склади

Арсенал: Рая – Тімбер, Саліба, Ківіор, Льюїс-Скеллі – Едегор, Райс, Меріно – Сака, Троссар, Мартінеллі

Запасні: Нету, Сетфорд, Тірні, Зінченко, Вайт, Стерлінг, Батленд-Оєдеджі, Генрі-Френсіс, Кабіа, Нванері

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Хвіча, Дембеле, Дуе

Запасні: Сафонов, Тенас, Кімпембе, Енрандес, Беральдо, Кан Ін Лі, Маюлу, Заїр-Емері, Рамуш, Барколя, Мбає

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