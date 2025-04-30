ПСЖ у рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 переміг Арсенал (1:0) . Рахунок та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Арсенал вийшов без Зінченка та стратегічно важливого лідера

Відсутність Олександра навряд чи когось дивує. Використання настільки потужної зброї у Лізі чемпіонів заборонено всіма конвенціями, тож Арсеналу не звикати. Більш важливою стала відсутність Парті – доволі дурна жовта Томаса у Мадриді перетворилась на дискваліфікацію. Як наслідок, у Мікеля Артети просто не залишилось руйнівників у опорній зоні.

Арсенал – ПСЖ: відео голів матчу 1/2 ЛЧ – швидкий забитий м'яч зриває всі плани

Доволі прогнозованим рішенням стало опускання Меріно. Тут був тактичний нюанс – Мікель і проти Реала працював у ролі центрального півзахисника, але реально він там грав лишень для формування балансу чи страхувань. По суті ж Артета використовував Меріно в ролі фальшивої дев'ятки, адже чистих форвардів у "канонірів" немає.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Робота фальшивою дев'яткою, якій потрібно лишень підтримувати структуру в центрі, кардинально відрізняється від ролі класичного центрхава. Позицію на вістрі атаки зайняв Троссар, а Мікель тепер мав значно частіше допомагати в обороні.

ПСЖ, своєю чергою, зовсім не здивував складом. У Луїса Енріке порожній лазарет і немає дискваліфікованих. Єдиним примітним фактом можна назвати вихід Дуе в основі – Барколя притримали на банці.

Арсенал провалив старт зустрічі

Обидві команди намагалися активно пресингувати один одного, але доволі швидко проявилися значні проблеми у лондонців. Невеш, Вітінья й Фабіан Руїс максимально впевнено тримались під тиском господарів, у яких виникали розриви. Проблема крилась у бажанні задньої лінії "канонірів" завжди мати чисельну більшість проти атакувальної трійки ПСЖ.

При цьому англійські захисники не підтискали структуру пресингу. Цією вадою гості скористались вже на 4-й хвилині. Дембеле опустився аж у центр поля, а ніхто із оборонців не ризикнув підійматись за ним аж настільки високо – все це вилилось у швидку комбінацію з передачею у діру в опорній. Звідти стартувала гольова контратака.

Дембеле перевів на лівий фланг, а Хвіча стягнув на себе кількох захисників та виконав катбек в лінію штрафного. Там ніхто не зіграв з Усманом – зокрема, на нього не перемкнувся Меріно, який мав би страхувати Райса при висуванні у фланг. Француз покарав точним ударом з відскоком від газону.

Взагалі, у перші 30 хвилин ПСЖ отримував колосальну кількість простору, вислизаючи з-під тиску "гармашів". Коли ж м'яч доходив до Хвічі чи Дуе – починалася паніка. В одному з епізодів Кварацхелія пройшов одразу трьох лондонців, влетівши у штрафний.

У іншому він міг заробити пенальті, впавши після контакту з рукою Тімбера. От тільки Славко Вінчіч не повівся на відверте малювання грузина.

На 30-й хвилині ПСЖ ледь не забив другий гол. У затяжній атаці Дембеле знайшов передачею Дуе, а той потужно пробив з центру штрафного під ближню стійку. Рая врятував Арсенал, а добивання від Фабіана Руїса прийшлося у штангу. Щоправда, іспанець стріляв вже з офсайду.

Також варто відзначити певні проблеми Арсенала з білд-апом. Загалом "каноніри" не помилялись під пресингом ПСЖ, комбінуючи за будь-якого спротиву. В перші півгодини пригадується тільки одна помилка Саліби, однак її швидко підчистили. Тим не менш, господарям після виходу з-під тиску не вдавалося знайти продовження – у підопічних Мікеля Артети не працювала фаза розвитку атаки.

Адаптація Арсенала переломила хід зустрічі. ПСЖ карали за старі помилки

Наскільки сильно виглядав Париж до 30-ї хвилини, настільки ж переконливо працювали "каноніри" після. Перш за все, острів'янам вдалося адаптуватись до зміщень Дембеле, а розривів між лініями вже не виникало. Будь-який підхід французів до штрафного проходив за повної готовності оборони суперника.

По-друге, команда Мікеля Артети стала маніпулювати структурою ПСЖ при роботі без м'яча. У поєдинках проти Астон Вілли та Ніцци підопічні Лучо Енріке зазнали поразок, пропустивши по три голи – не в останню чергу через перевантаження опорної зони. Опоненти витягували на себе Невеша, Вітінью й Руїса, запускаючи додаткового гравця у звільнений центр.

Арсенал діяв точно таким же чином. Дуже часто центр зламував Льюїс-Скеллі, який традиційно заходив з лівого флангу в опорну. Майлз користувався дивною схемою підстраховки парижан – на допомогу ЦПЗ мав висуватись Ашраф, якому доводилось робити ривки по 20-30 метрів. Він або не встигав, або не міг фолити через жовту й змушений був бігти поруч, при цьому звільнюючи зони.

Навіть якщо висувався хтось інший, структура ПСЖ починала сипатись. Як наслідок, Арсенал притиснув гостей. Наприкінці першого тайму Мартінеллі виходив віч-на-віч з Доннаруммою (італієць парирував) та ледь не замкнув крос від Сака на дальній.

Крім того, Меріно претендував на пенальті після зіткнення з Невешем, але повтор показав чисту гру від Жоау. Зрештою, футболісти відправились відпочивати за мінімальної переваги ПСЖ.

Всього через хвилину після відновлення гри Арсенал святкував взяття воріт. Взнаки далася ще одна вразливість ПСЖ – 21% від загальної кількості допущеної гостроти біля воріт ПСЖ у Лізі 1 прилетів після стандартів. "Каноніри" ж особливо потужні в цьому аспекті.

Ось і тут лондонці забили. Райс виконав подачу, а Меріно спокійно замкнув головою, протиснувши Пачо. На жаль для фанів на Емірейтс, гол не зарахували після втручання VAR – офсайд.

У наступні 10 хвилин господарі провели два заблокованих удари й контратаку, яку розігнав Райс. Подальша передача на Троссара завершилась вриванням на лівий край штрафного та ударом, який парирував Доннарумма.

Арсенал постраждав через слабкість у позиційному наступі

Підопічні Мікеля Артети відзначаються невисокою кількістю створених моментів з гри. Те, що сталося з Реалом – певною мірою аномалія. Зате на перехідних фазах "гармаші" залишаються не менш гострими за той же Мадрид чи ПСЖ.

У другому таймі це проявилося яскраво. Усе, що стосувалось гри на зустрічних курсах, викликало захват, однак парижани не поступались у якості біганини. Коли ж справа доходила до більш статичних атак, Арсенал нічого не міг вдіяти. Як наслдіок, після удару Троссара на 56-й хвилині по воротах Доннарумми взагалі не били (винятком став лонгшот Мартінеллі в компенсований час).

Ба більше – команда Луїса Енріке могла ще й другий гол провести. Англійці відверто відскочили. На 84-й хвилині Барколя вирвався віч-на-віч після розрізного пасу з глибини, пробивши у лівий нижній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою!

На 86-й же свіжий Гонсалу Рамуш влетів на правий край карного майданчика та всієї сили зацілив у поперечину!

Цей момент став останнім. ПСЖ втримав мінімальну перемогу в першому півфіналі над Арсеналом. Тепер все вирішиться на Парк де Пренс.