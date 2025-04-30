Томас Партей пропускав матч проти ПСЖ через дискваліфікацію, отримавши зайву жовту наприкінці другого чвертьфіналу ЛЧ з Реалом. На гру з парижанами в центрі поля вийшли Мікель Меріно та Деклан Райс.

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Алан Ширер переконаний, якби Партей був на полі в поєдинку з ПСЖ, то гола Дембеле на 4-й хвилині не було б. "Я не впевнений, що Арсенал би віддав м'яч Дембеле на третій хвилині. Думаю, Партей був би там і перехопив би його. Не можна дозволяти так переходити із захисту в атаку. Який старт для ПСЖ", – наводить його слова Mirror.

До слова, Томас Партей відіграв за Арсенал у 47 матчах цього сезону, в яких відзначився 4 голами та 3 результативними передачами. Перший півфінал Ліги чемпіонів завершився мінімальною поразкою "канонірів" (0:1).

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