Арсенал вперше за 16 років вийшов до півфіналу ЛЧ, ефектно прибивши Реал, однак уболівальникам цього вже замало. Фани "канонірів" тепер марять виходом у фінал, як у 2006-му – тим паче, що лондонці тримають необхідний темп. Підопічні Мікеля Артети довели безпрограшну ходу в турнірі до восьми поєдинків (7 перемог, 1 нічия), що є другим показником в історії клубу після 12-матчевої серії в сезоні 2005/06 (8 переміг, 4 нічиїх).

Прогноз суперкомп'ютера Opta щодо переможця Ліги чемпіонів.

Суперник, звісно, дуже серйозний. ПСЖ теж проводить казковий сезон, давно вигравши чемпіонат Франції і вибивши з ЛЧ аж двох представників АПЛ – Ліверпуль і Астон Віллу. От тільки у обох виїздах на Туманний Альбіон парижани дивом уникли фіаско. На Енфілді вони досиділи до серії пенальті, а у Бірмінгемі ледь не втратили перевагу в п'ять голів. З іншого боку, дійсно слабким був лишень один тайм з двох.

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Арсеналом і ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети – 2,14. На тріумф підопічних Луїса Енріке фахівці дають 3,55.

Arsenal v PSG | The ULTIMATE Tactical Deep Dive



️ Should Doue press Kiwior or sit on Skelly?

️ Nwaneri more suited to exploit PSG lack of CDM?

️ Merino in box to exploit aerial frailties

️ No Partey, Rice huge test as DLP?

️ Vitinha & Neves must be blocked off in build up pic.twitter.com/cq2sWzD11Y