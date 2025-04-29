Арсенал вперше за 16 років вийшов до півфіналу ЛЧ, ефектно прибивши Реал, однак уболівальникам цього вже замало. Фани "канонірів" тепер марять виходом у фінал, як у 2006-му – тим паче, що лондонці тримають необхідний темп. Підопічні Мікеля Артети довели безпрограшну ходу в турнірі до восьми поєдинків (7 перемог, 1 нічия), що є другим показником в історії клубу після 12-матчевої серії в сезоні 2005/06 (8 переміг, 4 нічиїх).

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Прогноз суперкомп'ютера Opta щодо переможця Ліги чемпіонів.

Суперник, звісно, дуже серйозний. ПСЖ теж проводить казковий сезон, давно вигравши чемпіонат Франції і вибивши з ЛЧ аж двох представників АПЛ – Ліверпуль і Астон Віллу. От тільки у обох виїздах на Туманний Альбіон парижани дивом уникли фіаско. На Енфілді вони досиділи до серії пенальті, а у Бірмінгемі ледь не втратили перевагу в п'ять голів. З іншого боку, дійсно слабким був лишень один тайм з двох.

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Арсеналом і ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети – 2,14. На тріумф підопічних Луїса Енріке фахівці дають 3,55.

Arsenal v PSG | The ULTIMATE Tactical Deep Dive



️ Should Doue press Kiwior or sit on Skelly?

️ Nwaneri more suited to exploit PSG lack of CDM?

️ Merino in box to exploit aerial frailties

️ No Partey, Rice huge test as DLP?

️ Vitinha & Neves must be blocked off in build up pic.twitter.com/cq2sWzD11Y — Pythagoras In Boots ️ (@pythaginboots) April 29, 2025

А ще команда Луїса Енріке зазнала поразки від Арсенала (0:2) на стадії Етапу Ліги. Північні лондонці не залишили французам жодного шансу, однак то був зовсім інший ПСЖ – Дембеле ще не перевели на позицію нападника, а до листопада колектив виглядав відвертим хлопчиком для биття. Зараз же ситуація зовсім інша.

Новий чемпіон Англії – Арне Слот – назвав ПСЖ найбільш досконалим суперником Ліверпуля, особливо відзначаючи інтенсивність його гри. Вона дійсно колосальна. До зустрічі з парижанами жодна команда світу не могла стримати пресинг і швидкі атаки мерсисайдців, однак персоналки Луїса Енріке й агресія після втрат на чужій третині змусили "червоних" грати лонгболами. І це був чи не перший матч, в якому закрили Салаха.

ПСЖ не тільки агресивний у пресингу й контрпресингу, але й дуже злагоджений в своїх переміщеннях без м'яча. Як наслідок, у поточному сезоні ЛЧ колектив став видавати 12+ високих повернень за гру, а загалом Париж провів понад 150 високих повернень володіння – причому майже третина завершались ударом по воротах суперника.

Карта високих повернень ПСЖ у сезоні ЛЧ 2024/25 до матчу-відповіді з Астон Віллою

Хоча головною перевагою машини Луїса Енріке є атака. ПСЖ сповідує максимально агресивний футбол, досягаючи результату через володіння (63,8% у цьогорічній ЛЧ). Тільки Баварія тримала м'яч довше, однак більш важливими є зони, в яких Париж мав хоча б 55% контролю м'яча. Вони покривають практично все поле.

"Родзинкою" футболу ПСЖ є універсальність. Майже всі гравці, крім центрбеків, активно змінюють позиції. Навіть фулбеки чи опорники можуть опинитись в ролі нападника (хоча частіше вони займають напівфіланг).

Показово, що у складі є одразу чотири футболісти, які були залучені до 5+ голів у Лізі чемпіонів 2024*25 – це Дембеле (9), Хакімі (7), Барколя (6) і Дуе (5). Даний факт багато говорить про різноманітність векторів і варіантів атак. Ще більше про неї свідчить статистика участі в комбінаціях з ударним завершенням.

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У загально атакувальну статистику ПСЖ навіть важко повірити. За результативністю у всіх турнірах парижани поступаються тільки Барсі (133 голи), а за очікуваними забитими вони лідирують серед усіх представників топ-5 ліг (130,5 xG). Також Париж є першим у Європі за кількістю ударів (981), влучань у площину (412) та моментів (243). Особливо вражає форма Дембеле – Усман є найкращим бомбардиром провідних чемпіонатів у 2025 році, забивши 24 м'ячі.

Але мінусів у всій цій красі теж вистачає. Один із головних пов'язаний з Луїсом Енріке. Він є тренером-догматиком, який побудував команду мрії, але парижани доволі прогнозовані в своєму футболі. Цей факт використали Ліверпуль і Вілла в матчах-відповідях, однак найбільш тривожною стала поразка від Ніцци на вихідних (1:3).

"Орлята" зруйнували те, що здавалося найбільш стійким – зв'язку Невеша, Вітіньї й Руїса в центрі ПСЖ. Жоау, наприклад, досі залишається лідером ЛЧ за кількістю високих пресинг-дій (понад 700) та за кількістю відбирань (50+). Суперники ж витягували на себе увагу трійки центрхавів і заводили в оголену опорну зону ще одного футболіста, розвалюючи оборонну структуру гранда.

Схожі муви виконувала і Астон Вілла у матчі-відповіді:

Це стало можливим і завдяки відсутності дисципліни. ПСЖ надзвичайно сильний при грі без м'яча за центральним колом, однак на власній половині частенько недопрацьовує.

У поєдинку на Вілла Парк команда так і зовсім нажахала своїх вболівальників – підопічні Унаї Емері майже не бачили спротиву з боку суперника, літаючи вільними коридорами, обігруючи 1-в-1 і виконуючи ривки з глибини за спину. Ось як при першому голі бірмінгемців:

Один із голів "віллани" провели після того, як Рашфорд послідовно обіграв двох захисників ПСЖ на правому фланзі й виконав простріл.

Арсенал же має подвійну загрозу з правого краю. Тут є і Сака та Едегор (а ще варто не забувати про ефективного Тімбера). Букайо, до речі, провів 9 голів і 6 асистів за 16 матчів у ЛЧ, що стало англійським рекордом.

Крім того, північні лондонці завжди заповнюють зони завершення й підбирання.

Взагалі, позиційна атака Арсенала має перегин у фланги (особливо правий). Через центр Мікель Артета атакувати не любить, тому що там більша ціна втрати м'яча. Та і в цілому "каноніри" створюють відносно небагато моментів, тому що тренерський штаб вкачав усе в баланс (а ще немає чистих форвардів).

Тим не менш, у поєдинку з Реалом баск відійшов від канону. По-перше, його підопічні здивували нетипово високим рівнем агресії. По-друге, Арсенал сформував схему одразу з трьома "десятками" в центрі. Ця модель дозволяла мати на одного футболіста більше в завершенні атак або відправляти додаткову одиницю в опорну зону.

Едегор, Меріно й Райс оформили найбільший пробіг у чвертьфіналі проти Мадрида – і саме вони стали архітекторами гольових моментів та загального домінування.

А ще у французького гранда є вразливість при обороні на стандартах, що у контексті протистояння з Арсеналом вкрай неприємно. Тільки чотири команди Ліги 1 пропустили більше голів зі стандартів (11), ніж підопічні Луїса Енріке (10). Із кутових, штрафних та аутів суперники ПСЖ награли на 6,2 очікуваних голи– це 21% від загальної кількості очікуваних пропущених голів Парижа.

Дуже цікаво поспостерігати за битвою монструозної атаки нинішнього ПСЖ проти не менш монструозної оборони Арсенала. Такого сильного опонента вони ще не зустрічали. Лондонці вели в рахунку протягом 53% ігрового часу в цьогорічній ЛЧ (найкращий результат турніру) і відставали протягом 6% хвилин (65 хвилин, менший показник має тільки Інтер).

Перед матчем-відповіддю з Реалом Sky Sports підготував усереднені захисні показники Арсенала в ЛЧ. За всіма цифрами нижче другого місця "каноніри" не опускались.

Крім того, Арсенал має надзвичайно сильний пресинг. Наприклад, у першій зустрічі з Реалом команда Мікеля Артети провела 115 актів високого тиску, що вилилось у 24 низьких втрати "вершкових". Якщо ж говорити про гравців, то один лише Меріно (центрхав який зміщується на позицію форварда) провів 66 пресинг-дій.

Щоправда, Ліверпуль на Енфілді тиснув ще сильніше, але ПСЖ впорався – не в останню чергу через дивовижну стійкість Невеша й Вітіньї. Португальцям вдавалося знаходити канали передач під шаленим пресингом, просуваючи м'яч уперед. А чи зможуть французи здолати середній і низький блок Арсенала?

Реал от не зміг, але в тих матчах грав Парті. Сьогодні ж ключовий опорник "гармашів" відбуває дискваліфікацію. Плюс, у англійців намалювалась тенденція щодо обрізок Саліба.

В умовах травми Габріеля саме від Вільяма очікували лідерства в захисті, однак на практиці краще виступає резервіст Ківіор – а от француз виконав результативні паси Вінісіусу в ЛЧ та Матета в АПЛ.

- MATETA EXPLOITS A DEFENSIVE ERROR FROM THE ARSENAL DEFENCE!!



WE'RE LEVEL. pic.twitter.com/ydYGLTSUgU — VAR Hub (@VARHub) April 23, 2025

Також цікаво переглянути битву суперпресингу ПСЖ проти лондонського білд-апу. "Каноніри" під високим тиском просувають м'яч краще, ніж 92% команд АПЛ. Навіть Ліверпуль не настільки переконливий у даному аспекті.

Всі ці нюанси демонструють, що фаворита в сьогоднішньому протистоянні немає. Суперники рівні – і вони повинні побоюватись один одного. Втім, пасивного футболу сьогодні очікувати не слід, адже Арсеналу потрібно добитись якомога кращого результату перед вирішальним матчем у Парижі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Калафйорі (під питанням), Габріел, Хаверц, Жезус, Томіясу – усі з Арсенала

Дискваліфіковані: Парті (Арсенал)

Орієнтовні склади на матч Арсенал – ПСЖ

Арсенал: Рая – Тімбер, Саліба, Ківіор, Льюїс-Скеллі – Едегор, Райс, Меріно – Сака, Троссар, Мартінеллі

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Хвіча, Дембеле, Барколя

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 3,5, обидва заб'ють

Англійці розкриватимуться, адже потрібно оформити хороший гандикап перед виїздом. Для Арсенала це не дуже добре – навіть кризовий Реал декілька разів спіймав "гармашів" на контратаці, тікаючи віч-на-віч.

ПСЖ в даному аспекті не менш грізний. Два голи у ворота Астон Вілли в першому таймі були проведені у контрвипадах в 2-3 дотики, руйнуючи високий пресинг бірмінгемців і плутаючи захисників. А у господарів не гратиме Парті.

З іншого боку, в Арсенала залишаються стандарти, грізний правий фланг і перевантаження центру, які нещодавно знищили Париж у чемпіонаті. Словом, сьогодні можна прогнозувати, що обидві команди заб'ють.

Можна було б поставити і на високий тотал, але треба враховувати силу голкіперів – Рая та Доннарумма мають найкращу статистику в цьогорічній ЛЧ. Сьогодні буде багато топ-сейвів.

Враховуючи вищезазначені фактори, оптимальним прогнозом щодо матчу між Арсеналом і ПСЖ на Емірейтс стане тотал менше 3,5 + обидва заб'ють.

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