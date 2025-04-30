Арсенал програв ПСЖ (0:1) у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Уже на четвертій хвилині матчу Хвіча Кварацхелія показав, чому ПСЖ заплатив за нього взимку шалені гроші. Він прорвався лівим напівфлангом і зробив ідеальний пас на ногу Дембеле, якому залишалося лише не схибити.

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Усман завдав сильного удару низом – і м'яч влучив просто під штангу, Давід Райя не зміг зреагувати на цей постріл. Так парижани несподівано обіграли "канонірів" у першому півфіналі Ліги чемпіонів і створили для себе хороші умови перед повторною зустріччю у Франції.

На початку другого тайму Арсенал, здавалося, зрівняв рахунок, але суддівська бригада зафіксувала офсайд у Мікеля Меріно. Тим цікавішим буде матч-відповідь!