"Арсенал – не найдосвідченіша команда": Анчелотті розповів, на чиї голи розраховує для камбека Реала
Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Арсеналом у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
У Лондоні Реал програв 0:3. "Уболівальники будуть дуже важливі. У багатьох випадках їхня підтримка нам дуже допомагала. Особливо в останні роки.
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Команда мотивована і нетерпляча. З точки зору відданості та психології ми в хорошій формі. У Реала є всі ресурси, щоб змінити ситуацію. У нас є якість, відданість, досвід багатьох гравців і вболівальників. У нас є ресурси, ми просто повинні отримати найкраще від кожного гравця.
Ми не знаємо, чи зможемо досягти потрібного результату, але єдина впевненість, яку ми маємо, полягає в тому, що ми зробимо все можливе.
Арсенал дуже добре організований. Щоправда, вони не найдосвідченіші, але Артета дуже добре працює з ними, і в них дуже чітке уявлення про напад і захист.
Мбаппе? Він розчарований тим, що сталося у грі з Алавесом; учора він дуже добре тренувався. Він нам потрібен, тому що тут ідеться не тільки про оборону; нам потрібно забивати голи... і більше, ніж будь-коли, нам потрібні його голи завтра", – цитує Marca Анчелотті.
Матч Реал – Арсенал відбудеться в середу, 16 квітня.
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