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Арсенал – Наполі та ще 3 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи: анонс поєдинків

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Арсенал – Наполі та ще 3 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи: анонс поєдинків
Арсенал зіграє з Наполі в Лондоні

"Футбол 24" презентує анонс перших поєдинків 1/4 фіналу Ліги Європи 2018/19, у яких, зокрема, Арсенал прийме Наполі, а Славія – Челсі.

 

Бенфіка – Айнтрахт Франкфурт

11 квітня, 22:00. Лісабон, Ештадіу Да Луж.

Пряма трансляція на Oll.tv.

У столиці Португалії місцева Бенфіка прийме франкфуртський Айнтрахт, який проводить дуже успішний сезон. Команда Аді Хюттера посідає 4 місце в чемпіонаті Німеччини, яке дає право на участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

У Лізі Європи 2018/19 кривдник Шахтаря ще не знав гіркоти поразки. Та й взагалі, у 2019 році німецький колектив ще не програв жодного поєдинку – 9 перемог та 6 нічиїх у 15-ти матчах. Хоча Бенфіка теж у пристойній формі – "орли" виграли 4 останні матчі чемпіонату з 5-ти та лідирують в першості Португалії.

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Якщо Айнтрахт не програє у Лісабоні, то повторить рекорд Атлетіко сезону 2011/12 за кількістю безпрограшних поєдинків у Лізі Європи (15 матчів поспіль). Безпрограшна серія франкфуртців розпочалась ще у сезоні 2013/14. Тоді німці не програли чотири останні матчі турніру, хоч і вилетіли вже в 1/16 фіналу, поступившись Порту за правилом виїзного гола (2:2 в гостях, 3:3 вдома). У Бенфіки теж є в активі цікаве досягнення – саме португальська команда зіграла найбільше матчів у плей-офф Ліги Європи (36).

Ще одна інтрига цього матчу – нападник Лука Йовіч. 21-річний серб виступає за Айнтрахт на правах оренди саме з Бенфіки. У 2017 році португальці віддали форварда в оренду, здійснивши, як виявилось, катастрофічну помилку. Айнтрахт має право викупу Йовіча за смішну суму – близько 7 млн євро, тоді як нинішня трансферна вартість серба, який йде другим у списку бомбардирів Бундесліги (17 голів) складає 55 млн.

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Свій вундеркінд є і у Бенфіки – 19-річний хавбек Жоау Феліш вже зацікавив деякі провідні клуби Європи, серед яких називають Ювентус, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

Не зіграють: Жонас (Бенфіка, дискваліфікація) – Русс, Тавата, Туре

Під питанням: Сальвіо, Жардел, Габріел, Конті – Аллє, Роде, Гачіновіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Славія – Челсі

11 квітня, 22:00. Прага, стадіон Сінобо.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Цього вечора Прага привертатиме увагу не лише своєю вражаючою архітектурою та пивом – у столицю Чехії в гості до місцевої Славії завітає лондонський Челсі. Команди зустрінуться між собою вперше в історії, хоча Челсі вже грав на цій арені – у 2013-му році лондонці програли Баварії Суперкубок УЄФА в серії післяматчевих пенальті.

В 1/8 фіналу чехи створили справжній подвиг – поступаючись по ходу поєдинку, Славія зуміла вибити з турніру імениту Севілью. Тепер празька команда прагне повторити свій найкращий результат у єврокубках (півфінал Кубка УЄФА 1995/96), але зробити це буде вкрай складно. Втім, підопічні Трпішовскі і так вже створили історію, а виліт від Челсі навряд чи стане катастрофою для лідера чемпіонату Чехії.

Щодо Челсі нагадувати зайвий раз не потрібно. Команда Мауріціо Саррі в 1/8 фіналу знищила київське Динамо (8:0 за сумою двох матчів). Безумовно, лондонці є чи не головними фаворитами Ліги Європи. Крім того, перемога в турнірі дозволить Челсі кваліфікуватись в груповий турнір Ліги чемпіонів 2019/20. В АПЛ у команди Саррі не все гладко, тому Ліга Європи – запасний варіант путівки в найпрестижніший клубний турнір Європи, у який Челсі ризикує не потрапити другий сезон поспіль.

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Окремо слід відзначити Олів'є Жиру, який з 9-ма голами є найкращим бомбардиром Ліги Європи. Безумовно, француз прагне збільшити свій гольовий доробок. До слова, Челсі в поточному розіграші турніру, як і Айнтрахт та ВІльяреал, ще не знав гіркоти поразки.

Не зіграють: Соучек (Славія, дискваліфікація)

Під питанням: Громада, Тецл – Алонсо, Азар

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Вільяреал – Валенсія

11 квітня, 22:00. Вільяреал. Естадіо де ла Кераміка.

Пряма трансляція на Oll.tv.

На стадії чвертьфіналу Ліги Європи нас очікує і іспанське дербі – Валенсію та Вільяреал розділяють лише 60 кілометрів. Команди вже зіграли між собою двічі у цьому сезоні в рамках чемпіонату Іспанії (0:0 та 3:0 на користь Валенсії), а тепер визначать півфіналіста Ліги Європи.

Валенсія та Вільяреал залишились єдиними представниками Прімери в Лізі Європи. Волею жеребу команди зіграють між собою, зате у півфіналі турніру Іспанія точно матиме одну команду. Цікаво, що нинішні опоненти вже грали між собою в єврокубках – це було у півфіналі Кубка УЄФА 2003/04. Сильнішою виявилась Валенсія, яка в підсумку і стала переможцем турніру.

Цікаво, що наставник Валенсії Марселіно Гарсія Тораль у 2013-2016рр. працював у Вільяреалі. До слова, "Жовта субмарина" – рекордсмен Ліги Європи за кількістю матчів в основній сітці (72) і забитих голів (123).

В чемпіонаті Іспанії справи куди краще йдуть у Валенсії – 6 місце проти 18 (зона вильоту) у Вільяреала. Крім того, "кажани" вийшли у фінал Кубка Іспанії, у якому їхнім суперником стане Барселона. Тому пріоритетним завданням Вільяреала, швидше за все, є саме збереження прописки в Прімері, а не вихід у півфінал Ліги Європи.

Не зіграють: Льямбріх, Коста – Солер (дискваліфікація), Кондогбія

Під питанням: Бонера, Бруно, Трігерос, Фуего – Піччіні, Коклен, Собріно

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Арсенал – Наполі

11 квітня, 22:00. Лондон, стадіон Емірейтс.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Центральним протистоянням даної стадії турніру, безумовно, стане дуель Арсенала та Наполі. Обидві команди є основними претендентами на перемогу в турнірі, проте одна з них закінчить свій шлях за трофеєм вже на стадії чвертьфіналу.

Наполі та Арсенал зустрічались у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2013/14, обмінявшись домашніми перемогами з рахунком 2:0.

Як для Арсенала, так і для Наполі Ліга Європи – єдиний шанс здобути бодай якийсь трофей у сезоні 2018/19. "Каноніри" вже традиційно для себе борються за місце в зоні Ліги чемпіонів (з кубкових турнірів у Англії Арсенал вже вилетів). Наполі посідає 2 місце в Серії А, безнадійно відставши від Ювентуса, а на шляху "партенопеї" в Кубку Італії став Мілан.

І Унаї Емері, і Карло Анчелотті мають досвід перемог у єврокубках. Немає жодних сумнівів, що обидва тренери максимально налаштують своїх підопічних та підготують один одному певні сюрпризи. Нагадаємо, італієць раніше працював у Лондоні та приводив Челсі до перемоги в АПЛ 2009/10, проте пізніше був відправлений у відставку. Тому протистояння проти свого колишнього клубу має велике значення для Карлетто.

До слова, голкіпер Наполі Давід Оспіна належить саме Арсеналу, а за неаполітанців виступає на правах оренди.

Не зіграють: Уелбек, Бельєрін, Холдінг – Албіоль

Під питанням: Джака, Кошельни – Діавара

Проноз "Футбол 24": 2:1

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