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Арсенал – Наполі: Мілік не думає, що лондонці його недооцінюють

15:50 4 Читать на русском
Арсенал – Наполі: Мілік не думає, що лондонці його недооцінюють
Аркадіуш Мілік / Reuters

Нападник Наполі Аркадіуш Мілік поділився очікуваннями від майбутнього матчу 1/4 фіналу Ліги Європи Арсенал – Наполі.

 

"Вболівальники Арсенала вважають мене недостатньо зірковим? Я не думаю, що хтось недооцінює мене. Я виступаю за Наполі, який є прекрасною командою.

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Вболівальники завжди обговорюють виступи гравців: "цей гравець не надто добре виступає" або "він виступає фантастично". Однак я намагаюсь не звертати уваги на ці розмови і повністю сконцентруватись на наступному матчі", – розповів Мілік в коментарі Goal.com.

Нагадаємо, що Арсенал сьогодні вдома прийматиме Наполі в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи. Початок матчу – о 22:00.

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Теги
Ліга Європи Арсенал - Наполі Аркадіуш Мілік Аркадіуш Мілік Арсенал Арсенал Наполі Наполі
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