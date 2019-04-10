Арсенал – Наполі: Емері оцінив шанси своєї команди на перемогу

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився очікуваннями від поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи проти Наполі.

"Думаю, що шанси 50 на 50. У Наполі велика історія, зараз вони другі в Серії А. Також вони непогано виглядали в Лізі Європи. Нам буде важко, але ми впевнені в собі.

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У них відмінний тренер. Анчелотті – один з найкращих. У нас були відмінні матчі в сезоні, ми повинні залишатися конкурентоспроможними. Наше головне завдання – перемагати", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи між Арсеналом та Наполі відбудеться завтра, 11 квітня. Початок гри – о 22:00.