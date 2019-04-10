toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - БАРСЕЛОНА АЯКС - ЮВЕНТУС

Арсенал – Наполі: Емері оцінив шанси своєї команди на перемогу

22:01 66 Читать на русском
Арсенал – Наполі: Емері оцінив шанси своєї команди на перемогу
Унаї Емері / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився очікуваннями від поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи проти Наполі.

 

"Думаю, що шанси 50 на 50. У Наполі велика історія, зараз вони другі в Серії А. Також вони непогано виглядали в Лізі Європи. Нам буде важко, але ми впевнені в собі.

Інсіньє ризикує пропустити обидва матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Арсенала

У них відмінний тренер. Анчелотті – один з найкращих. У нас були відмінні матчі в сезоні, ми повинні залишатися конкурентоспроможними. Наше головне завдання – перемагати", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

Арсенал знайшов заміну Ремзі

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи між Арсеналом та Наполі відбудеться завтра, 11 квітня. Початок гри – о 22:00.

Теги
Ліга Європи Арсенал - Наполі Наполі Наполі Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
55
хв
Арсенал
22:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук