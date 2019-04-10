Арсенал – Наполі: Емері оцінив шанси своєї команди на перемогу

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Аякс – Ювентус: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
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Від героя Динамо до пекла українського Гаскойна: екс-партнер Лужного – на межі смерті в безвихідній ситуації на чужиніУкраїна — 19:15 5952
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