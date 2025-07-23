Арсенал 23 липня проводить перший товариський матч міжсезоння проти італійського Мілана. Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад.

Арсенал зіграє проти Мілана у товариському матчі на Національному стадіоні Сінгапуру. Початок гри о 14:30 за київським часом.

"Справа Дьокереша" нарешті вирішилася – форвард Спортінга їде в АПЛ

За "канонірів" дебютує півзахисник Крістіан Ньоргор. Також до загалом оптимального стартового складу Мікель Артета несподівано включив Олександра Зінченка, який скористався відсутністю захисників Габріела та Тімбера. Мартін Субіменді залишився на лаві запасних, де також перебувають вихованці Арсенала Макс Доуман та Марлі Салмон.

Гру можна подивитися, зокрема, у прямому ефірі на Arsenal.com та в офіційному додатку, придбавши Match Pass.

Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Калафйорі, Зінченко, Ньоргор, Райс, Нванері, Мартінеллі, Сака, Хаверц.

Де дивитися матч Арсенал – Мілан онлайн? Гру транслюють канали, з якими можна ознайомитися на скріні нижче.