"Очевидно, що Манчестер Юнайтед грає дуже добре. Я багато спостерігав за ними останнім часом, і здається, що вони стають все кращими і кращими. У них хороший тренер, якого я знаю за часом його роботи в Аяксі, і його команди завжди демонструють хороший футбол.

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Відтак, у них все добре, але ми також повинні пам'ятати матч на Олд Траффорд на початку сезону. Ми тоді контролювали перебіг гри більшість часу і, як на мене, заслуговували на краще", – цитує Артету SkySports.

Нагадаємо, що перший матч між цими командами завершився мінімальною перемогою Манчестер Юнайтед. Це була перша поразка Арсенала у сезоні. Перед звітною зустріччю "каноніри" розташувалися на першому місці, а манкуніанці – на четвертому.

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