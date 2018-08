Арсенал – Манчестер Сіті: стартові склади команд – Зінченко поза заявкою

Арсенал та Манчестер Сіті визначились зі стартовими складами на матчу 1 туру АПЛ 2018/19.

Матч та онлайн-трансляція Арсенал – Манчестер Сіті стартують о 18:00.

Арсенал – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ

Склади команд:

Арсенал: Чех, Бельєрін, Мустафі, Сократіс, Мейтленд-Найс, Гендузі, Джака, Ремзі, Озіл, Мхітарян, Обамеянг

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Ляпорт, Менді, Фернандінью, Бернарду, Марез, Гюндоган, Стерлінг, Агуеро

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку Ман Сіті на гру.

