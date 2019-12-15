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Арсенал – Манчестер Сіті: Китай скасував трансляцію матчу після скандальних заяв Озіла

14:53 240 Читать на русском
Арсенал – Манчестер Сіті: Китай скасував трансляцію матчу після скандальних заяв Озіла
Месут Озіл

Китайські вболівальники не побачать центральний матч 17 туру АПЛ через реакцію влади та транслятора на слова Месута Озіла.

 

Китайський державний телеканал CCTV скасував трансляцію матчу Арсенал – Манчестер Сіті внаслідок коментарів хавбека "канонірів" Месута Озіла, повідомляє BBC з посиланням на місцеві медіа.

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Озіл у соцмережах звинуватив владу Китаю в гоніннях за уйгурами та засудив мусульман всього світу в замовчуванні цієї проблеми. Арсенал дистанціювався від заяв німецького півзахисника, але влада Піднебесної вирішила не показувати матч за участю Месута для своїх громадян.

Уйгури – мусульманський народ, який проживає на північному заході КНР. Китай давно звинувачують у поганому ставленні до уйгурів, обмеженні їхніх прав, знищенні культурної спадщини та навіть створенні військових таборів.

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Арсенал Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Арсенал - Манчестер Сіті Месут Озіл Месут Озіл
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